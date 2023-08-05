10 детских признаний из дневничков, от которых вас прорвёт на смех... или слёзы
Все мы вели дневники, будучи детьми. Спустя годы, повзрослев, люди делятся этими записями в Интернете. Часто попадаются такие шедевры, что не поделиться ими просто невозможно. Собрали самые уморительные.
Дневники — это прекрасный способ сохранить воспоминания и проанализировать свои чувства и мысли. Но что, если прошлое оказалось настолько забавным и трогательным, что вам захотелось поделиться им со всем миром? Мы собрали для вас десять детских признаний из дневничков, которые точно пробьют на смех или слёзы.
"Видимо, у кого-то подписка на гласные буквы закончилась", — Никита Сафронов.
"Это Артур Пирожков писал?" — Maximka Prosto-Gordeev.
"Так вот как он выглядит", — Яна Васютина.
"Никто не спорит", — Соня Веденкина.
"Все мы немного эта лошадь", — Дмитрий Яскевич.
"Хорошо хоть не мечи", — Андрей Маркин.
"И в чём она неправа?" — Marie Karelina.
"Теперь я люблю эту кошку ещё больше", — Николай Трифуз.
"Как-то грустно", — Мария Васильева.
Фото © VK / "Мам, ну не читай", Коля Жуков
"Была заводной девочкой до устройства на завод", — Беспорядок Когнитивнович.
Надеемся, что эти детские признания из дневничков подняли вам настроение и напомнили о том, как важно сохранять воспоминания. Никогда не забывайте, что даже самые маленькие детали могут оказаться очень важными в будущем.
Getty Images / Owen Franken, © VK / "Мам, ну не читай"