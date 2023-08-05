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5 августа, 14:00

10 детских признаний из дневничков, от которых вас прорвёт на смех... или слёзы

Все мы вели дневники, будучи детьми. Спустя годы, повзрослев, люди делятся этими записями в Интернете. Часто попадаются такие шедевры, что не поделиться ими просто невозможно. Собрали самые уморительные.

Дневники — это прекрасный способ сохранить воспоминания и проанализировать свои чувства и мысли. Но что, если прошлое оказалось настолько забавным и трогательным, что вам захотелось поделиться им со всем миром? Мы собрали для вас десять детских признаний из дневничков, которые точно пробьют на смех или слёзы.

"Видимо, у кого-то подписка на гласные буквы закончилась", — Никита Сафронов.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Это Артур Пирожков писал?" Maximka Prosto-Gordeev.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Так вот как он выглядит", — Яна Васютина.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Никто не спорит", — Соня Веденкина.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Все мы немного эта лошадь", — Дмитрий Яскевич.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Хорошо хоть не мечи", — Андрей Маркин.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"И в чём она неправа?" Marie Karelina.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Теперь я люблю эту кошку ещё больше", — Николай Трифуз.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Как-то грустно", — Мария Васильева.

Фото © VK / "Мам, ну не читай", Коля Жуков

Фото © VK / "Мам, ну не читай", Коля Жуков

"Была заводной девочкой до устройства на завод", Беспорядок Когнитивнович.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Надеемся, что эти детские признания из дневничков подняли вам настроение и напомнили о том, как важно сохранять воспоминания. Никогда не забывайте, что даже самые маленькие детали могут оказаться очень важными в будущем.

10 выдержек из дневников наших детей, читая которые можно надорвать живот от смеха

10 выдержек из дневников наших детей, читая которые можно надорвать живот от смеха

Обложка ©

Getty Images / Owen Franken, © VK / "Мам, ну не читай"

Сергей Трофимов
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