10 детских признаний из дневничков, от которых вас прорвёт на смех... или слёзы

Дневники — это прекрасный способ сохранить воспоминания и проанализировать свои чувства и мысли. Но что, если прошлое оказалось настолько забавным и трогательным, что вам захотелось поделиться им со всем миром? Мы собрали для вас десять детских признаний из дневничков, которые точно пробьют на смех или слёзы.

"Видимо, у кого-то подписка на гласные буквы закончилась", — Никита Сафронов.

"Это Артур Пирожков писал?" — Maximka Prosto-Gordeev.

"Так вот как он выглядит", — Яна Васютина.

"Все мы немного эта лошадь", — Дмитрий Яскевич.

"Хорошо хоть не мечи", — Андрей Маркин.

"И в чём она неправа?" — Marie Karelina.

"Теперь я люблю эту кошку ещё больше", — Николай Трифуз.

Фото © VK / "Мам, ну не читай", Коля Жуков

"Была заводной девочкой до устройства на завод", — Беспорядок Когнитивнович.