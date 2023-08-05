Стало известно, кому может достаться многомиллионное наследство Ирины Мирошниченко

У скончавшейся советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко остались две квартиры в центре Москвы, а также счета в банках. Поскольку у артистки не было детей, да и родные всё давно умерли, то её многомиллионное наследство может уйти в бюджет. Актриса и писательница Татьяна Бронзова, которая работала с Мирошниченко во МХАТе, считает, что Ирина Петровна при жизни не написала завещания.

"Сомневаюсь, что Ирина оставила завещание. Хотя бы из суеверия. Оно есть у всех актёров. Она могла бы оставить квартиру театру, который очень любила, если бы задумалась на эту тему. Но Ирина не думала о смерти, не жаловалась на здоровье", — приводит сайт kp.ru слова Бронзовой.