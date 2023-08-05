Стало известно, кому может достаться многомиллионное наследство Ирины Мирошниченко
Актриса Бронзова: Ирина Мирошниченко не стала оставлять завещания
У скончавшейся советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко остались две квартиры в центре Москвы, а также счета в банках. Поскольку у артистки не было детей, да и родные всё давно умерли, то её многомиллионное наследство может уйти в бюджет. Актриса и писательница Татьяна Бронзова, которая работала с Мирошниченко во МХАТе, считает, что Ирина Петровна при жизни не написала завещания.
"Сомневаюсь, что Ирина оставила завещание. Хотя бы из суеверия. Оно есть у всех актёров. Она могла бы оставить квартиру театру, который очень любила, если бы задумалась на эту тему. Но Ирина не думала о смерти, не жаловалась на здоровье", — приводит сайт kp.ru слова Бронзовой.
Она отметила, что Мирошниченко никогда особо не рассказывала о родне. Её коллега слышала только про старшего брата Рудольфа, который родился в первом браке матери актрисы. Однако тот скончался ещё в 90-х. В свою очередь звёздный адвокат Александр Добровинский, комментируя ситуацию с наследством Ирины Петровны, заявил, что, вероятнее всего, её квартиры отойдут Москве, а средства со счетов, возможно, пойдут государству.
Напомним, Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни. Предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Актриса работала на сцене МХТ имени А.П. Чехова, а также была известна по фильмам "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Королевская регата", "Зимняя вишня". Соболезнования в связи со смертью легендарной актрисы выразил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС / RBC / Владислав Шатило