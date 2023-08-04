"Передайте всем": Стало известно, о чём Мирошниченко попросила незадолго до смерти
"Царьград": Ирина Мирошниченко незадолго до смерти успокаивала поклонников
Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко, уже находясь в больнице, незадолго до смерти настраивала поклонников на позитивный лад. Она до последнего уверяла их в том, что всё наладится, и не теряла бодрости духа.
После госпитализации народная артистка РСФСР разговаривала по телефону, сообщает "Царьград". Она тогда вновь опровергла новости о том, что у неё тяжёлая форма гриппа. В том разговоре Мирошниченко оценила своё состояние как нормальное.
"Передайте всем, что всё будет хорошо", — подчеркнула актриса незадолго до кончины.
Напомним, Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни. Предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Актриса работала на сцене МХТ имени А.П. Чехова, а также была известна по фильмам "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Королевская регата", "Зимняя вишня". Соболезнования из-за смерти легендарной актрисы выразил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС / Артём Геодакян