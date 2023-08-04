"Передайте всем": Стало известно, о чём Мирошниченко попросила незадолго до смерти

Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко, уже находясь в больнице, незадолго до смерти настраивала поклонников на позитивный лад. Она до последнего уверяла их в том, что всё наладится, и не теряла бодрости духа.

После госпитализации народная артистка РСФСР разговаривала по телефону, сообщает "Царьград". Она тогда вновь опровергла новости о том, что у неё тяжёлая форма гриппа. В том разговоре Мирошниченко оценила своё состояние как нормальное.