Лариса Лужина усомнилась в предсмертном диагнозе Ирины Мирошниченко

Советская и российская актриса Лариса Лужина сомневается в том, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла из-за гриппа. Как она отметила в беседе с "Московским комсомольцем", врачи могли не распознать истинный предсмертный диагноз её коллеги.

"Я думаю, что Ирина ушла не от гриппа. Сейчас столько разных вирусов ходит — врачи даже порой сразу не могут распознать. Не может быть, чтобы простой грипп дал такие последствия. Я в это не верю", — сказала она.