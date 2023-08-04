Лариса Лужина усомнилась в предсмертном диагнозе Ирины Мирошниченко
Актриса Лужина: Ирина Мирошниченко могла умереть не от гриппа
Советская и российская актриса Лариса Лужина сомневается в том, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла из-за гриппа. Как она отметила в беседе с "Московским комсомольцем", врачи могли не распознать истинный предсмертный диагноз её коллеги.
"Я думаю, что Ирина ушла не от гриппа. Сейчас столько разных вирусов ходит — врачи даже порой сразу не могут распознать. Не может быть, чтобы простой грипп дал такие последствия. Я в это не верю", — сказала она.
Лужина подчеркнула, что Мирошниченко была энергичной и работала на сцене до последнего. Она назвала звезду фильма "Зимняя вишня" красивой, улыбающейся и обаятельной женщиной, которая сделала многое для театра и кино.
Напомним, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа. Ей был 81 год. Предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Актриса работала на сцене МХТ имени А.П. Чехова, а также была известна по фильмам "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Королевская регата", "Зимняя вишня". Похоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище.
ТАСС / Гавриил Григоров