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4 августа, 05:58

Лариса Лужина усомнилась в предсмертном диагнозе Ирины Мирошниченко

Актриса Лужина: Ирина Мирошниченко могла умереть не от гриппа

Советская и российская актриса Лариса Лужина сомневается в том, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла из-за гриппа. Как она отметила в беседе с "Московским комсомольцем", врачи могли не распознать истинный предсмертный диагноз её коллеги.

"Я думаю, что Ирина ушла не от гриппа. Сейчас столько разных вирусов ходит — врачи даже порой сразу не могут распознать. Не может быть, чтобы простой грипп дал такие последствия. Я в это не верю", — сказала она.

Лужина подчеркнула, что Мирошниченко была энергичной и работала на сцене до последнего. Она назвала звезду фильма "Зимняя вишня" красивой, улыбающейся и обаятельной женщиной, которая сделала многое для театра и кино.

Путин выразил соболезнования из-за смерти легендарной актрисы Ирины Мирошниченко

Путин выразил соболезнования из-за смерти легендарной актрисы Ирины Мирошниченко

Напомним, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа. Ей был 81 год. Предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Актриса работала на сцене МХТ имени А.П. Чехова, а также была известна по фильмам "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Королевская регата", "Зимняя вишня". Похоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Светлана Оперук
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