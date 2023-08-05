Райан Гослинг растрогал до слёз режиссёра "Барби" танцем на день рождения
Актёры "Барби" повторили номер Кена, чтобы поздравить Грету Гервиг с 40-летием
Режиссёру нашумевшего фильма "Барби" Грете Гервиг 4 августа исполнилось 40 лет, и коллеги решили поздравить её необычным способом — флешмобом. Актёры приключенческой комедии пришли в спортзал и повторили номер Кена — одного из главных героев картины. Судя по опубликованным в соцсетях видео, именинница была безумно рада и удивлена, увидев такой перформанс.
Актёры "Барби" повторили номер Кена, чтобы поздравить Грету Гервиг с 40-летием. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / barbiethemovie
Как уточняет NME, когда Гервиг была на занятиях по пилатесу, неожиданно в зал вошла группа танцоров и исполнила программу под песню Гослинга "Я просто Кен". Выступление настолько сильно впечатлило режиссёра, что она заплакала, а потом долго обнималась с актёрами.
"Иногда единственный способ выразить свои чувства — с помощью песни и танца! Райан прислал этих особенных Барби и Кенов, чтобы день рождения Греты начался эмоционально", — говорится в сообщении в соцсетях.
Напомним, что в новой ультрарозовой кинокартине главные роли исполнили актёр Райан Гослинг и актриса Марго Робби. При этом Грета Гервиг даже заявляла, что из-за фильма в мире возник дефицит розовой краски.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / barbiethemovie