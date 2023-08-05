Райан Гослинг растрогал до слёз режиссёра "Барби" танцем на день рождения

Режиссёру нашумевшего фильма "Барби" Грете Гервиг 4 августа исполнилось 40 лет, и коллеги решили поздравить её необычным способом — флешмобом. Актёры приключенческой комедии пришли в спортзал и повторили номер Кена — одного из главных героев картины. Судя по опубликованным в соцсетях видео, именинница была безумно рада и удивлена, увидев такой перформанс.

Актёры "Барби" повторили номер Кена, чтобы поздравить Грету Гервиг с 40-летием. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / barbiethemovie

Как уточняет NME, когда Гервиг была на занятиях по пилатесу, неожиданно в зал вошла группа танцоров и исполнила программу под песню Гослинга "Я просто Кен". Выступление настолько сильно впечатлило режиссёра, что она заплакала, а потом долго обнималась с актёрами.

"Иногда единственный способ выразить свои чувства — с помощью песни и танца! Райан прислал этих особенных Барби и Кенов, чтобы день рождения Греты начался эмоционально", — говорится в сообщении в соцсетях.