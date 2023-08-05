Повторяйте эти 8 слов каждый день, и денежное изобилие само к вам прилипнет
Сила слова заключается не только в напоминании своих целей и желаний, но и немного в магическом плане. Чем чаще повторять определённые словосочетания, тем выше шанс, что Вселенная исполнит мечты или подарит деньги.
Какие слова притягивают богатство к человеку. Обложка © Shutterstock
Вы никогда не задумывались о силе слова? То, что мы снова и снова повторяем каждый день вслух, обладает определённой энергетикой. И она может быть как положительной, приносящей радость и счастье, так и отрицательной.
Присмотритесь к популярным личностям, прислушайтесь к речи миллионеров, наверняка вы заметите определённую закономерность. А теперь сравните с тем, что вам говорит знакомый, у которого несчастье на несчастье, вечные долги и постоянно плохое настроение. Это жизнь такая или человек сам себе "малину портит"?
Что нужно говорить, чтобы приманить в жизнь деньги и удачу. Фото © Shutterstock
Так что же надо говорить, чтобы разбогатеть? Какие слова помогут приманить в вашу жизнь достаток и стабильность в финансовом плане? И мы говорим сейчас даже не про аффирмации, а про самые обычные слова. И главная хитрость — не зазубривать популярные фразы, привлекающие удачу лишь потому, что вы десятки раз на дню их повторяете. Пусть это будет привычкой: каждый день произносить вслух определённые волшебные слова.
Итак, какие слова помогут привлечь богатство и наладить денежные потоки? Эзотерики верят в их силу не просто так. А богатство порой липнет к людям не из-за высокооплачиваемой работы или собственного бизнеса, а потому что человек нашёл лайфхак и взломал код Вселенной. Попробуйте и вы, но при условии, что произносить их будете искренне, а не только ради наживы. Слова, привлекающие деньги и помогающие разбогатеть, — это счастье, процветание, богатство, удача, радость, мечта, энтузиазм и благосостояние.