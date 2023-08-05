Повторяйте эти 8 слов каждый день, и денежное изобилие само к вам прилипнет

Вы никогда не задумывались о силе слова? То, что мы снова и снова повторяем каждый день вслух, обладает определённой энергетикой. И она может быть как положительной, приносящей радость и счастье, так и отрицательной.

Присмотритесь к популярным личностям, прислушайтесь к речи миллионеров, наверняка вы заметите определённую закономерность. А теперь сравните с тем, что вам говорит знакомый, у которого несчастье на несчастье, вечные долги и постоянно плохое настроение. Это жизнь такая или человек сам себе "малину портит"?

Что нужно говорить, чтобы приманить в жизнь деньги и удачу. Фото © Shutterstock

Так что же надо говорить, чтобы разбогатеть? Какие слова помогут приманить в вашу жизнь достаток и стабильность в финансовом плане? И мы говорим сейчас даже не про аффирмации, а про самые обычные слова. И главная хитрость — не зазубривать популярные фразы, привлекающие удачу лишь потому, что вы десятки раз на дню их повторяете. Пусть это будет привычкой: каждый день произносить вслух определённые волшебные слова.