Чёрная полоса: Какие знаки зодиака обречены на провал в августе 2023 года

В августе 2023 года представители некоторых знаков зодиака могут столкнуться с трудностями и испытаниями. Астрологи рассказали, кому именно следует держать ухо востро, а также дали рекомендации, как справиться с возможными неурядицами. Кем оказались эти бедолаги по гороскопу?

Знак зодиака Близнецы

Астрологический прогноз на август 2023 года для представителей знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Обладатели знака зодиака Близнецы в риске оказаться теми "счастливчиками", кому предстоит столкнуться с неприятностями в августе 2023 года. Их дела будут затруднены неуверенностью в собственных силах, завистью окружающих и усталостью. Однако справиться с этими сложностями помогут близкие люди. Специалисты рекомендуют личностям, кто по гороскопу Близнецы, проводить больше времени с членами семьи и друзьями. Именно общение с ними вернёт вам позитивный настрой и уверенность в себе.

Знак зодиака Рак и астрологический прогноз на август 2023 года

Как избежать провала в августе 2023 года: рекомендации для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

В начале августа рождённые под знаком зодиака Рак также обречены на провал. Не стоит спешить давать кому-то обещания или помогать — могут потерпеть неудачу в таких делах. Лучше расставить приоритеты грамотно — адекватно оцените свои силы. И не нужно огорчаться по пустякам! К концу августа ситуация обязательно изменится в вашу пользу.

Астрологический прогноз для Стрельца

Какие знаки зодиака должны быть начеку в августе 2023 года. Фото © Shutterstock

Стрельцов, делится с изданием "Вечерняя Москва" таролог Галина Янко, ждёт напряжённый период ближе к середине месяца. В первые дни августа множество непростых задач на работе заставит их мобилизовать свои интеллектуальные ресурсы и попросить о помощи коллег и друзей. В отношениях с членами семьи всё тоже будет не так просто. Носителям знака зодиака Стрелец покажется, будто близкие люди к ним слишком холодны. Не следует впадать в уныние — к концу августа 2023-го ситуация на работе, впрочем, как и обстановка дома, изменится.

Знак зодиака Рыбы — прогноз неудач на август

Представители знака зодиака Рыбы будут испытывать сложности в августе 2023 года. Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Рыбы будут слишком подвержены влиянию негативных эмоций и апатии. Они рискуют утратить работоспособность, что чревато возникновением проблем с начальством и авралом в делах. С близкими людьми носителям знака зодиака Рыбы следует постараться быть тактичнее и не позволять себе срываться на окружающих. В конце августа дела, скорее всего, придут в норму.