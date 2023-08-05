Цифровой армагеддон: "Пророк ковида" назвал наиболее вероятную причину конца света
Южноамериканский мистик предсказал пандемию и смерть королевы Елизаветы II, а теперь пугает новым пророчеством. Дьявола можно не ждать: он уже здесь.
Атоса Саломе называют новым Нострадамусом: он спрогнозировал коронавирус, смену монарха в Британии и даже покупку Илоном Маском "Твиттера". Новое предсказание неординарного бразильца шокирует ещё сильнее. По его словам, конец света близок как никогда. И всё из-за стремительного прогресса искусственного интеллекта.
Какой конец света нас ждёт, по словам пророка Атоса Саломе. Фото © Getty Images
ИИ — главный претендент на роль "Антихриста, который поработит наши души", уверен Саломе. 36-летний предсказатель не одинок в своём пессимизме: учёные тоже называют резкий рост возможностей нейросетей одной из главных угроз для человечества.
"Достижения ИИ породили надежды на лучшее будущее, где мы более эффективны и беззаботны. Но это палка о двух концах, потому что рост влияния технологий на нашу жизнь может спровоцировать катастрофу", — говорит предсказатель.
Голливуд уже давно всё предсказал, в том числе и восстание машин. Кадр из фильма © "Терминатор". Режиссёр и сценарист Д. Кэмерон / Kinopoisk.ru
Больше всего и учёных, и мистиков тревожит способность искусственного интеллекта развиваться самостоятельно, то есть без участия человека. Такая автономность в сочетании с потенциальным ростом его "самосознания" может привести к разрыву между намерениями людей и действиями цифрового разума.
По мнению сторонников ограничений на дальнейшие изыскания в этой сфере, искусственный интеллект рано или поздно захочет взять под свой контроль абсолютно всё и день икс стремительно приближается.
Остановить искусственный разум будет непросто, ведь именно он станет началом конца света. Кадр из фильма © "Матрица". Режиссёры и сценаристы Лана и Лилли Вачовски / Kinopoisk.ru
Мир должен готовиться к этому вызову уже сейчас, предупреждает Саломе. Ключ к спасению находится в поиске баланса между технологическим прогрессом и "человечностью". ИИ должен лишь помогать людям, но не принимать за них критические решения, констатирует мистик.
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