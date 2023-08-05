Цифровой армагеддон: "Пророк ковида" назвал наиболее вероятную причину конца света

Атоса Саломе называют новым Нострадамусом: он спрогнозировал коронавирус, смену монарха в Британии и даже покупку Илоном Маском "Твиттера". Новое предсказание неординарного бразильца шокирует ещё сильнее. По его словам, конец света близок как никогда. И всё из-за стремительного прогресса искусственного интеллекта.

Какой конец света нас ждёт, по словам пророка Атоса Саломе. Фото © Getty Images

ИИ — главный претендент на роль "Антихриста, который поработит наши души", уверен Саломе. 36-летний предсказатель не одинок в своём пессимизме: учёные тоже называют резкий рост возможностей нейросетей одной из главных угроз для человечества.

"Достижения ИИ породили надежды на лучшее будущее, где мы более эффективны и беззаботны. Но это палка о двух концах, потому что рост влияния технологий на нашу жизнь может спровоцировать катастрофу", — говорит предсказатель.

Голливуд уже давно всё предсказал, в том числе и восстание машин. Кадр из фильма © "Терминатор". Режиссёр и сценарист Д. Кэмерон / Kinopoisk.ru

Больше всего и учёных, и мистиков тревожит способность искусственного интеллекта развиваться самостоятельно, то есть без участия человека. Такая автономность в сочетании с потенциальным ростом его "самосознания" может привести к разрыву между намерениями людей и действиями цифрового разума.

По мнению сторонников ограничений на дальнейшие изыскания в этой сфере, искусственный интеллект рано или поздно захочет взять под свой контроль абсолютно всё и день икс стремительно приближается.

Остановить искусственный разум будет непросто, ведь именно он станет началом конца света. Кадр из фильма © "Матрица". Режиссёры и сценаристы Лана и Лилли Вачовски / Kinopoisk.ru