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5 августа, 05:00

Цифровой армагеддон: "Пророк ковида" назвал наиболее вероятную причину конца света

Южноамериканский мистик предсказал пандемию и смерть королевы Елизаветы II, а теперь пугает новым пророчеством. Дьявола можно не ждать: он уже здесь.

Атоса Саломе называют новым Нострадамусом: он спрогнозировал коронавирус, смену монарха в Британии и даже покупку Илоном Маском "Твиттера". Новое предсказание неординарного бразильца шокирует ещё сильнее. По его словам, конец света близок как никогда. И всё из-за стремительного прогресса искусственного интеллекта.

Какой конец света нас ждёт, по словам пророка Атоса Саломе. Фото © Getty Images

Какой конец света нас ждёт, по словам пророка Атоса Саломе. Фото © Getty Images

ИИ — главный претендент на роль "Антихриста, который поработит наши души", уверен Саломе. 36-летний предсказатель не одинок в своём пессимизме: учёные тоже называют резкий рост возможностей нейросетей одной из главных угроз для человечества.

"Достижения ИИ породили надежды на лучшее будущее, где мы более эффективны и беззаботны. Но это палка о двух концах, потому что рост влияния технологий на нашу жизнь может спровоцировать катастрофу", говорит предсказатель.

Голливуд уже давно всё предсказал, в том числе и восстание машин. Кадр из фильма © "Терминатор". Режиссёр и сценарист Д. Кэмерон / Kinopoisk.ru

Голливуд уже давно всё предсказал, в том числе и восстание машин. Кадр из фильма © "Терминатор". Режиссёр и сценарист Д. Кэмерон / Kinopoisk.ru

Больше всего и учёных, и мистиков тревожит способность искусственного интеллекта развиваться самостоятельно, то есть без участия человека. Такая автономность в сочетании с потенциальным ростом его "самосознания" может привести к разрыву между намерениями людей и действиями цифрового разума.

По мнению сторонников ограничений на дальнейшие изыскания в этой сфере, искусственный интеллект рано или поздно захочет взять под свой контроль абсолютно всё и день икс стремительно приближается.

Остановить искусственный разум будет непросто, ведь именно он станет началом конца света. Кадр из фильма © "Матрица". Режиссёры и сценаристы Лана и Лилли Вачовски / Kinopoisk.ru

Остановить искусственный разум будет непросто, ведь именно он станет началом конца света. Кадр из фильма © "Матрица". Режиссёры и сценаристы Лана и Лилли Вачовски / Kinopoisk.ru

Мир должен готовиться к этому вызову уже сейчас, предупреждает Саломе. Ключ к спасению находится в поиске баланса между технологическим прогрессом и "человечностью". ИИ должен лишь помогать людям, но не принимать за них критические решения, констатирует мистик.

Уволенный шеф секретного подразделения Google предсказал, каким будет секс без людей

Уволенный шеф секретного подразделения Google предсказал, каким будет секс без людей

Обложка ©

Getty Images

Семен Хафизов
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