Назад в СССР: 10 архивных кадров из Союза, доказывающих, что школьные годы действительно чудесные
А вы помните, как прошли ваши школьные годы? Деревянные парты, покрытые толстым слоем краски, коричневые доски и потрёпанные карты. Освежаем воспоминания десятью архивными фотографиями из СССР. Ностальгия обеспечена!
"Школьные годы чудесные"... Все ведь помнят эту песню? Предлагаем немного поностальгировать о прекрасном советском детстве, когда образование было не только процессом получения знаний, но и временем новых открытий и впечатлений для учеников. Давайте погрузимся в атмосферу школьной жизни прошлого века!
1957 г. СССР. Ульяновск. Школьники у парты В. Ульянова на экскурсии в музее Владимира Ильича Ленина (Ульянова) в средней школе № 1.
Моменты из школьной жизни на фото в СССР. Фото © ТАСС
Декабрь 1961 г. CССР. Москва. Юрий Гагарин на встрече с учащимися школы № 20 Фрунзенского района.
Как учились в Советском Союзе: архивные кадры. Фото © ТАСС / Олег Кузьмин
Февраль 1965 г. СССР. Оренбургская область. Новотроицк. Школьники в читальном зале городской библиотеки.
Образование в СССР: как тогда учились в школах. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер
Ноябрь 1969 г. СССР. Кемеровская область. Ученики школы посёлка лесорубов за подготовкой очередного номера стенной газеты "Фонарик".
Какими были школьные годы в СССР. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин
Апрель 1974 г. СССР. Ульяновск. Пионеры и их вожатая у бюста Владимира Ильича Ленина работы скульптора Анатолия Ивановича Клюева на экскурсии в Ленинском мемориале.
Школьные годы в Советском Союзе: как учились в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров
Март 1978 г. СССР. Иркутская область. Школьники во время сдачи норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Что запомнилось ученикам СССР из школьной жизни? Фото © ТАСС / Григорий Калачьян
Май 1979 г. СССР. Ярославская область. Рыбинск. Ученики первого класса средней школы-интерната № 2 во время осмотра действующей модели лунохода, изготовленной учащимися школы в учебно-производственной мастерской.
Годы СССР: воспоминания о школьной жизни. Фото © ТАСС / Сергей Метелица
Февраль 1982 г. СССР. Школьники на уроке радиомонтажа в учебном цехе предприятия.
Назад в СССР: каким было прекрасное советское детство. Фото © ТАСС / Михаил Потырнике
Апрель 1985 г. Армянская ССР. Абовян. Школьники во время перемены.
Архивные фотографии школьных лет в СССР. Фото © ТАСС / Герберт Багдасарян и Юрий Венделин
Сентябрь 1988 г. Таджикская ССР. Орджоникидзеабад. На первом занятии авиамоделистов нового Дворца пионеров и школьников.
Как выглядела школьная жизнь в СССР? Десять фото из архива. Жуков Сергей
Надеемся, эти архивные кадры принесли вам немного радости и позволили вспомнить прекрасные моменты из детства. Образование всегда было одним из главных приоритетов в советском обществе, и многие из этих фотографий это доказывают.
Getty Images / Corbis / Peter Turnley