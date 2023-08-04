Назад в СССР: 10 архивных кадров из Союза, доказывающих, что школьные годы действительно чудесные

"Школьные годы чудесные"... Все ведь помнят эту песню? Предлагаем немного поностальгировать о прекрасном советском детстве, когда образование было не только процессом получения знаний, но и временем новых открытий и впечатлений для учеников. Давайте погрузимся в атмосферу школьной жизни прошлого века!

1957 г. СССР. Ульяновск. Школьники у парты В. Ульянова на экскурсии в музее Владимира Ильича Ленина (Ульянова) в средней школе № 1.

Моменты из школьной жизни на фото в СССР. Фото © ТАСС

Декабрь 1961 г. CССР. Москва. Юрий Гагарин на встрече с учащимися школы № 20 Фрунзенского района.

Как учились в Советском Союзе: архивные кадры. Фото © ТАСС / Олег Кузьмин

Февраль 1965 г. СССР. Оренбургская область. Новотроицк. Школьники в читальном зале городской библиотеки.

Образование в СССР: как тогда учились в школах. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Ноябрь 1969 г. СССР. Кемеровская область. Ученики школы посёлка лесорубов за подготовкой очередного номера стенной газеты "Фонарик".

Какими были школьные годы в СССР. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

Апрель 1974 г. СССР. Ульяновск. Пионеры и их вожатая у бюста Владимира Ильича Ленина работы скульптора Анатолия Ивановича Клюева на экскурсии в Ленинском мемориале.

Школьные годы в Советском Союзе: как учились в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Март 1978 г. СССР. Иркутская область. Школьники во время сдачи норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Что запомнилось ученикам СССР из школьной жизни? Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Май 1979 г. СССР. Ярославская область. Рыбинск. Ученики первого класса средней школы-интерната № 2 во время осмотра действующей модели лунохода, изготовленной учащимися школы в учебно-производственной мастерской.

Годы СССР: воспоминания о школьной жизни. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Февраль 1982 г. СССР. Школьники на уроке радиомонтажа в учебном цехе предприятия.

Назад в СССР: каким было прекрасное советское детство. Фото © ТАСС / Михаил Потырнике

Апрель 1985 г. Армянская ССР. Абовян. Школьники во время перемены.

Архивные фотографии школьных лет в СССР. Фото © ТАСС / Герберт Багдасарян и Юрий Венделин

Сентябрь 1988 г. Таджикская ССР. Орджоникидзеабад. На первом занятии авиамоделистов нового Дворца пионеров и школьников.

Как выглядела школьная жизнь в СССР? Десять фото из архива. Жуков Сергей