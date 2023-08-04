Что означает число 4 нумерологии и как правильно прожить пятницу, 4 августа

Кажется, наступила нумерологическая пятница, 13-е, потому что день с числом 4 обычно трактуется как не самый удачный. Заранее настройтесь на возможные мелкие проблемы и опоздания, чтобы не расстраиваться сильно потом, когда они произойдут. Особенно, уверены нумерологи, не стоит в день с активным числом 4 пытаться выстраивать любовные дела. Амур точно не станет помощником, скорее наоборот — помешает романтике случиться.

Значение числа 4 в нумерологии

Что в нумерологии означает число 4 — характеристика человека. Фото © Shutterstock

Что в нумерологии означает число 4? В первую очередь дисциплину и работу над ошибками. Здравомыслие и финансовую независимость. Если цифра четыре есть в дате рождения человека, то она наделяет его твёрдыми моральными принципами. А также дарует следующие характеристики: преданность, любовь к порядку, работоспособность и выносливость.

Но, помимо положительных качеств, человека с числом судьбы 4 или с ним в дате рождения цифра может наделить и негативными чертами характера. Например, излишней принципиальностью. Людям-"четвёркам" важно учиться быть иногда более гибкими и уметь прислушиваться к иному от своего мнению.

Число дня 4 — характеристика пятницы, 4 августа

Цифра дня 4: какой окажется пятница, 4 августа, если обратиться к нумерологии. Фото © Shutterstock

И пусть в самом начале мы вас напугали, сказав, что день с активным числом 4 в нумерологии обозначает провал по всем фронтам, есть и положительные стороны. Например, для людей сосредоточенных, чья работа или хобби — это кропотливый труд. Для таких личностей четвёрка в дате окажется счастливой и более-менее спокойной.

Когда цифра дня — 4, готовьтесь просить о помощи или содействовать нуждающимся самостоятельно — выбор за вами. Как бы ни хотелось расслабиться вечером в пятницу, 4 августа, он будет суетным и сложным. Но только не смейте поддаваться депрессии и апатии! Впереди выходные и заслуженный отдых, вы всё преодолеете, только замотивируйте себя на успех.