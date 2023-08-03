6 приёмов энергетических вампиров, которые высасывают из вас жизненные силы

Всем когда-нибудь в жизни встречался человек, который обладал сверхъестественной способностью забирать энергию и заставлять чувствовать себя эмоционально истощённым. После общения с этим вампиром появляется ощущение, что сна не было где-то сутки или больше. Вот шесть привычек энергетических "кусак", которые овладели искусством высасывания нашей жизненной силы. Как говорится, предупреждён — значит вооружён.

1. Постоянные жалобы и негатив

Остерегайтесь постоянных жалоб и негативных скептиков, которые, кажется, упиваются распространяющимся унынием. Эти энергетические пиявки забирают весь позитив, заставляя вас чувствовать себя истощённым и эмоционально утомлённым. Лучше окружите себя позитивными и поддерживающими личностями, которые воодушевляют и наделяют силой.

2. Создание драмы на пустом месте

Энергетические вампиры питаются негативом — они постоянно создают драмы и скандалы на пустом месте. Фото © Freepik

Энергетическим вампирам жизненно необходимо создавать вокруг драму и хаос, привлекая тем самым к себе внимание. Аккуратнее, они могут затянуть в свой вихрь, оставив вас эмоционально опустошёнными и ошеломлёнными их нескончаемой театральностью. Настоящий "кровопийца" любит устраивать скандалы, ему приятно держать кого-то в нервном напряжении и нравится подавлять. У него такой "стиль жизни". Избегайте сами ненужных драм и конфликтов. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и отпустите всё остальное.

3. Манипулирование эмоциями

Эти хитрые манипуляторы используют чувство вины как оружие, заставляя вас ощущать ответственность за их настроение и выбор. Эмоциональный шантаж энергетических вампиров может задушить, вывести на чувства, которые вы демонстрировать не хотели. Появляясь в компании, люди, склонные к вампиризму, начинают без умолку болтать, пытаются поднимать какие-то провокационные темы, способны вывести собеседника из себя. Помните: энергетическому вампиру нужно получить всплеск негативных эмоций, положительные они на дух не переносят. Чтобы не дать собой питаться, установите чёткие границы и защитите своё эмоциональное благополучие. Научитесь говорить нет чрезмерным требованиям и эмоциональным манипуляциям.

4. Поиск постоянного сочувствия

Энергетические вампиры вечно жалуются на судьбу и ищут постоянного сочувствия. Фото © Shutterstock

Остерегайтесь тех, кто обычно разыгрывает карту жертвы, ища сочувствия и признания на каждом шагу. Такой кровопийца способен постоянно жаловаться на жизнь и изводить "донора" своими капризами. Их эмоциональная нужда может истощить ваше сострадание и энергию. Не поддавайтесь на нытьё энергетических вампиров. Постоянные жалобы, высказываемые вслух обиды и придирки отнимают не меньше энергии, чем открытый конфликт. Вампиры могут по несколько часов рассказывать о том, какая у них сложная судьба, стараясь всячески ощутить сочувствие, поддержку и жалость. Отдавайте лучше приоритет заботе о себе и уделяйте время занятиям, которые пополняют вашу энергию и питают душу.

5. Эгоизм в каждом движении

Энергетические вампиры ставят свои потребности превыше всего. Нарциссические эмоциональные кровопийцы не думают о желаниях других людей, они считают окружающих лишь функцией для удовлетворения личных интересов. Их ненасытная жажда внимания и восхищения может заставить вас чувствовать себя невидимым и незначительным. Первое, что нужно сделать, если вы уверены, что имеете дело именно с энергетическим вампиром, — ограничить общение до необходимого минимума.

6. Постоянно осуждают и критикуют

Энергетические вампиры питаются негативом. Поэтому, осуждая и критикуя, они испытывают удовольствие, ведь смогли задеть собеседника. Фото © Shutterstock