"Мудрость городского шика": 10 лучших уроков из "Секса в большом городе", по которым мы учились жить

В 1998-м четыре эмансипированные женщины в поражающих воображение зрителей аутфитах и дорогущей обуви от Manolo Blahnik попивали свои коктейли "Космополитен" в самых модных барах Манхэттена и обсуждали секс в подробностях и без прикрас. Прогуливаясь по шумным улицам Нью-Йорка, они определили путь современных взаимоотношений с собой и мужчинами. "Секс в большом городе" по праву стал культовым сериалом и занял заслуженное место в списке тех картин, которые взращивали новое поколение — свободное, верящее в дружбу и открыто говорящее о своих желаниях. Он оказал неоценимое влияние на целые поколения женщин, показав альтернативные способы жизни. А также предложил девушкам кладезь жизненных уроков, которыми мы продолжаем дорожить по сей день.

Урок 1. Быть одинокой женщиной — это нормально

"Секс в большом городе" уверял зрителей: в одинокой жизни полно красоты и плюшек от собственной независимости. Подруги неустанно демонстрировали нам, что быть одиноким в гармонии с собой так же хорошо, как и находиться в счастливых отношениях. Все героини доказывали неоднократно, что любой разрыв — это шаг вперёд, и надо быть честной прежде всего с самой собой. Кэрри Брэдшоу в одной из серий выразила очень важную мысль о том, что самые важные и самые сложные отношения — с самим собой. Потому что, если принц не прискакал, Белоснежке придётся выплюнуть яблоко, проснуться и пойти на работу. А потом зайти получить страховку и сделать ребёнка из пробирки.

"Некоторые женщины не созданы для того, чтобы их приручили. Они созданы быть свободными, пока не встретят кого-то похожего, чтобы быть свободными вместе".

Урок 2. Берегите женскую дружбу

Один из главных уроков, который преподнесли нам героини сериала, идея ценности женской дружбы. Фото © Кадр из сериала "Секс в большом городе" / Kinopoisk

На протяжении всего сериала дружба между Кэрри, Самантой, Шарлоттой и Мирандой оставалась постоянным источником любви и поддержки. "Секс в большом городе" напомнил, что дружбу с женщинами нужно беречь, иногда она даёт нам больше, чем отношения с самым лучшим партнёром. Взаимоотношения главных героинь подтверждают, что в критические моменты жизни друг может дать правильный совет или помочь пережить сложный период. Когда Кэрри хотела переехать в Париж за Петровским и бросить карьеру, именно Миранда помогла ей понять, что это может стать роковой ошибкой.

"Неважно, кто разбил тебе сердце и сколько времени потребуется, чтобы его склеить, — ты не сможешь пережить это без своих друзей..."

Урок 3. Женщины тоже любят секс

Нарушая социальные табу того времени (а иногда и этого), "Секс в большом городе" беззастенчиво продемонстрировал женщин, уверенно и самоуверенно принимающих собственную сексуальность. Эти четыре подруги нормализовали женскую любовь к сексу, что помогло зрительницам принять свои желания без осуждения или стыда. В сериале показана здоровая любовь женщин к сексу. Девушки открыто говорят: интим — это то, что происходит между двумя любящими друг друга людьми. Или просто между двумя людьми, любящими секс, — бывает так, что любовь здесь ни при чём.

"Когда секс потрясающий, это дезориентирует и человек начинает воображать, что и отношения прекрасны".

Урок 4. Женщина прекрасна в любом возрасте

Женщина прекрасна в любом возрасте — это хорошо доказали героини сериала. Фото © Кадр из сериала "Секс в большом городе" / Kinopoisk

В нашем мире исключительного эйджизма и помешанности девушек на молодости "Секс в большом городе" разрушил возрастные нормы красоты. В сериале демонстрировали мудрость и грацию дам бальзаковского возраста, которые приходят с годами. Подчёркивали, что красота не ограничивается юностью, а исходит изнутри, становясь сильнее со временем.

Кэрри Брэдшоу в одной из серий тонко подметила, что, когда девочке тринадцать лет, она хочет свободно пить пиво. А когда ей уже тридцать, мечтает, чтобы бармен спросил у неё паспорт. Героини сериала продолжали влюбляться и не жалеть чувств, спокойно и с иронией относясь к своему возрасту. В последнем сезоне "Секса", например, Саманта встретила Смита, который был младше её на 20 лет, но оказался настоящей любовью женщины.

"Сексуальной и красивой можно быть в любом возрасте. И, наоборот, чувствовать себя никем, замухрышкой и прятаться в коконе собственных комплексов можно и в цветущие 18. Нет, дело именно в самосознании и внутренней гармонии".

Урок 5. Примите свои несовершенства

Сериал отстаивал любовь к себе, принятие всех несовершенств. "Секс в большом городе" научил нас, что быть неидеальным — это нормально. Потому что истинная красота заключается в том, чтобы принять наше истинное "я" и полюбить его безоговорочно. В каждых своих отношениях Кэрри Брэдшоу изначально пыталась казаться своему избраннику идеальной. Но в конце концов понимала, что попытки изменить себя ради кого-то не приводят к успеху и не стоит забывать, кто ты есть. Ведь завтра можно встретить человека, который полюбит тебя настоящую. Тема других подруг и их уверенности в себе тоже звучит в диалогах достаточно часто. Девушки признаются: ​​их проблема вовсе не в бёдрах, а в голове.

"Мне пришлось признать, что в жизни одни женщины изначально лучше других. И этот факт не изменить ни покупкой туфель, ни диетой, ни выпечкой пирогов. У меня не будет идеальных волос, я не смогу носить белое, не пачкаясь, возглавлять комитеты, подписывать официальные письма. Но я от этого не хуже".

Урок 6. Найди свой уникальный стиль

Героини сериала "Секс в большом городе" помогли найти свой уникальный стиль большому количеству зрительниц. Фото © Кадр из сериала / Kinopoisk

Сериал славится не только сюжетной линией, но и фешен-образами главных героинь. Фанаты полюбили четырёх подруг за то, что каждая из них является индивидуальностью и всячески подчёркивает это в личном стиле. Кэрри ведёт колонку в модном журнале и демонстрирует тренды, спуская всю зарплату на новые туфли. Миранда — успешный адвокат, она предпочитает строгие костюмы и короткую стрижку. Саманта — директор собственного пиар-агентства, светская львица и любительница сексуальных нарядов. Шарлотта — искусствовед с классическим консервативным стилем.

"Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал".

Урок 7. Признайте, что идеальных отношений не бывает

Не стоит идеализировать чужие отношения, которые на вид кажутся картинкой. Когда Шарлотта вышла замуж за богатого аристократа Трея Макдуглла, их жизнь выглядела как счастливый хеппи-энд: блестящая карьера, деньги, роскошная квартира в центре Нью-Йорка. Но за закрытыми дверями спальни стало ясно, что у этих людей нет ничего общего. И, только встретив толстоватого адвоката Гарри, Шарлотта стала по-настоящему счастливой, хотя никто сначала не верил в их союз.

Кэрри Брэдшоу всегда олицетворяла Мистера Бига не с реальным человеком, а с личными фантазиями о принце на белом коне. В начале отношений он был мужчиной её мечты, но спустя время реальность разочаровывала. Именно Кэрри учит снимать розовые очки и оценивать мужчин по их поступкам. "Секс в большом городе" высветил взлёты и падения любви, напомнив нам, что отношения требуют работы, компромисса и принятия несовершенства.

"Во всём виноват День святого Валентина. Сотни и сотни открыток с декларацией "Ты один-единственный!". Сотни и сотни телефонных звонков с той же навязчивой идеей, но проблемы шире, чем любовь. Мы всю жизнь ищем то, что делает нашу жизнь идеальной: идеальную работу, идеальную семью. Может быть, не стоит тратить свою жизнь на пустое ожидание?"

Урок 8. Золотые правила расставания от Кэрри Брэдшоу

Героини сериала "Секс в большом городе", в частности Кэрри Брэдшоу, рассказали зрительницам, как нужно расставаться. Фото © Кадр из сериала / Kinopoisk

Бывают случаи, когда всё уже кончено... Что делать? У Кэрри есть на этот счёт суперсоветы! "Первое правило расставания: избавиться от тех фото, где он сексуальный, а ты счастливая. Правило расставания номер два: лги, это намного проще. Правило номер три: пока не будешь эмоционально стабильна, не ходи по магазинам. Правило номер четыре: ни один мужчина не стоит того, чтобы перестать из-за него наслаждаться жизнью". Благодаря опыту Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды мы узнали, что любовь к мужчинам сильно будоражит чувства, а расставание может стать болезненным, но оно обязательно приведёт к росту и новым начинаниям. К тому же Кэрри всегда находила возможность не быть одной после расставания — хорошо иметь любимого человека, но иногда так приятно сходить в кино со своей подругой. Пользуйтесь, девчонки!

"Может, прошлое — это якорь, который тянет нас обратно? Может, стоит выпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем ты будешь?"

Урок 9. Принимать неудачи, учась на них двигаться дальше

Главные уроки жизни мы получаем в кризисные моменты, поэтому не стоит застревать мыслями на своих ошибках. Самый лучший учитель — это негативные эмоции, которые мы анализируем, из чего потом делаем выводы. Саманта долго пыталась пережить измену Ричарда и позволяла ему манипулировать своими чувствами. Но она смогла отпустить ситуацию и защитить себя, разорвав эти токсичные отношения.

"В конечном итоге компьютеры ломаются, люди умирают, отношения рушатся... и лучшее, что мы можем сделать, — это глубоко вздохнуть и перезагрузиться".

Урок 10. Цените романтические отношения, в которых есть настоящая любовь

Героини сериала "Секс в большом городе" научили нас ценить настоящую любовь. Фото © Кадр из сериала / Kinopoisk

"Секс в большом городе" научил нас ценить романтические отношения, построенные на настоящей любви, страсти и глубокой связи. От захватывающего романа Кэрри и Бига до милых и размеренных отношений Миранды и Стива чувствовалась сильная привязанность. Сериал напоминал, что любовь — это преобразующее приключение, в которое стоит вступить.