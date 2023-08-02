"Бумер" чуть не лишился легендарного рингтона, который принёс Шнурову $1 млн

Создатели культовой криминальной драмы "Бумер" к 20-летию картины раскрыли секрет рингтона, который стал настоящим суперхитом после выхода фильма и узнаваем до сих пор. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Из телефона главного героя на протяжении фильма звучит незатейливая мелодия из пяти нот российского рок-музыканта Сергея Шнурова, который после премьеры заработал миллион долларов и собрал немало призов на кинофестивалях. Неизвестно, насколько был бы популярен бандитский фильм, если бы в нём звучал другой рингтон, ведь изначально кинорежиссёр Пётр Буслов хотел привлечь другого композитора.

"Я попросил у Серёги Шнурова песню "Мне бы в небо", собрал кусочек материала и показал Пете, ему понравилось, и только тогда они встретились. Я очень рад, что смог тогда уговорить Петьку", — вспоминает режиссёр Сергей Члиянц.

Удачный подбор мелодии отметил и президент фонда "Новая культура" и музыкальный редактор Илья Сакмаров. Причём он затруднился ответить, стала бы кинокартина без неё символом эпохи наравне с "Братом" и сериалом "Бригада". К слову, саундтрек даже получил национальную кинопремию "Ника". Причём, по мнению Сакмарова, вполне заслуженно.

Кстати, также после показа фильма на экранах популярность обрели песни "Никого не жалко" Сергея Шнурова, "Под Луганском родился" группы "Ботаника", "Миллион долларов США" коллектива "Запрещённые барабанщики".