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3 августа, 14:06

Эксперт "рассекретила" подмосковных "скорпионов-мутантов", но они оказались не так страшны

Эколог Лакустова: Водяные скорпионы не нападают на людей, но могут впрыснуть яд под кожу

"Скорпионы-мутанты", с нашествием которых столкнулись жители Подмосковья, — это, скорее всего, водяные скорпионы, которые обитают вблизи водоёмов, имеют более светлый окрас и достигают двух-трёх сантиметров в длину. Об этом рассказала журналистам директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова.

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Она пояснила, что сзади у этой живности есть отросток, похожий на хвост, но это не жало, а дыхательная трубка. Яд у водяных скорпионов тоже есть, но он гораздо слабее, поэтому паниковать из-за контакта с ним, по мнению эксперта, точно не стоит.

"Водяные скорпионы не нападают на человека, но могут легко повредить кожу и впрыснуть туда яд. Он не способен принести человеку серьёзного вреда, но место укуса может опухать, краснеть и чесаться", — добавила Лакустова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
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Ранее Лайф писал, что около 20 жителей Подмосковья обратились к врачам с укусами неизвестных насекомых. Они были похожи либо на мелких скорпионов, либо на крупных жуков. Пострадавшие жаловались на боль, зуд и сильный отёк после укуса "скорпионов-мутантов". Как подчеркнули медики, в таких случаях очень важно сразу же обратиться за помощью, а не ждать ухудшения состояния.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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