Эксперт "рассекретила" подмосковных "скорпионов-мутантов", но они оказались не так страшны
Эколог Лакустова: Водяные скорпионы не нападают на людей, но могут впрыснуть яд под кожу
"Скорпионы-мутанты", с нашествием которых столкнулись жители Подмосковья, — это, скорее всего, водяные скорпионы, которые обитают вблизи водоёмов, имеют более светлый окрас и достигают двух-трёх сантиметров в длину. Об этом рассказала журналистам директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова.
Она пояснила, что сзади у этой живности есть отросток, похожий на хвост, но это не жало, а дыхательная трубка. Яд у водяных скорпионов тоже есть, но он гораздо слабее, поэтому паниковать из-за контакта с ним, по мнению эксперта, точно не стоит.
"Водяные скорпионы не нападают на человека, но могут легко повредить кожу и впрыснуть туда яд. Он не способен принести человеку серьёзного вреда, но место укуса может опухать, краснеть и чесаться", — добавила Лакустова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ранее Лайф писал, что около 20 жителей Подмосковья обратились к врачам с укусами неизвестных насекомых. Они были похожи либо на мелких скорпионов, либо на крупных жуков. Пострадавшие жаловались на боль, зуд и сильный отёк после укуса "скорпионов-мутантов". Как подчеркнули медики, в таких случаях очень важно сразу же обратиться за помощью, а не ждать ухудшения состояния.
Shutterstock