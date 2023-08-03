Эксперт "рассекретила" подмосковных "скорпионов-мутантов", но они оказались не так страшны

"Скорпионы-мутанты", с нашествием которых столкнулись жители Подмосковья, — это, скорее всего, водяные скорпионы, которые обитают вблизи водоёмов, имеют более светлый окрас и достигают двух-трёх сантиметров в длину. Об этом рассказала журналистам директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова.

Она пояснила, что сзади у этой живности есть отросток, похожий на хвост, но это не жало, а дыхательная трубка. Яд у водяных скорпионов тоже есть, но он гораздо слабее, поэтому паниковать из-за контакта с ним, по мнению эксперта, точно не стоит.

"Водяные скорпионы не нападают на человека, но могут легко повредить кожу и впрыснуть туда яд. Он не способен принести человеку серьёзного вреда, но место укуса может опухать, краснеть и чесаться", — добавила Лакустова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".