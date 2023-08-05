Зачем в СССР все учили немецкий и почему по-другому быть не могло

Вы когда-нибудь задумывались, почему в СССР все учили немецкий язык? Ведь сейчас на первый план выходит английский, и дети начинают заниматься им уже в начальной школе. Но когда-то ситуация была иная. Давайте разберёмся, почему так произошло.

Немецкий и французский языки в советских школах

Из-за чего в советских школах преподавали немецкий язык? Фото © bigpicture.ru

На самом деле в начале XX века английский не был популярен. В то время немецкий и французский были официальными языками во многих странах Европы. Кроме того, германский был языком научного сообщества, так как большинство научных текстов было написано именно на нём. Также на немецком языке проходили многие крупные международные мероприятия. В то же время среди образованных людей был распространён французский. Деятели культуры владели именно этим языком, что позволяло им расширять свой кругозор и получать доступ к удивительным литературным произведениям.

СССР и немецкий язык

Теперь давайте перейдём к СССР. В Советском Союзе немецкий был включён в школьную программу тоже из-за того, что именно он считался языком науки. Его знание, по идее, должно было помочь ученику читать любую литературу в оригинале и быть просвещённым человеком. Однако после Великой Отечественной войны дети не хотели учить и говорить на языке нацистов. Ненависть к врагу переносилась и на школьный предмет. Кстати, ситуация была аналогичной во всей Европе — многие отказывались от изучения в школах немецкого языка. Так мир постепенно становился англоязычным.

Переход к английскому: когда начали учить в СССР

Почему в СССР учили немецкий? Фото © bigpicture.ru

Но чтобы предоставить школьникам выбор в изучении иностранного языка, пришлось переделывать всю систему образования. Поэтому переход к английскому затянулся — лишь в 70-х годах он стал альтернативой для учеников. Ко временам перестройки пальму первенства окончательно взял английский язык — очень вовремя! Как раз когда в страну хлынуло всё американское…

Впрочем, во многих учебных заведениях по-прежнему можно было выбрать немецкий для изучения. Современные школьники часто изучают даже по два иностранных языка! А какой язык в школе учили именно вы?