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5 августа, 00:32

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Первый президент Якутии Михаил Николаев умер в 85 лет

<p>Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/aisen_nikolaev/4189" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Айсен Николаев</a></p>

Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Обложка © t.me / Айсен Николаев

На 86-м году жизни скончался первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Трагическую новость сообщил в телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

"Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева. <…> До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда, мы много говорили о будущем Якутии, благополучии её жителей", — написал чиновник.

Михаил Николаев занимал пост президента Якутии с января 1992 по январь 2002 года. Также он являлся членом Совета Федерации первого и второго созыва. В декабре 2011 года был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от "Единой России". После истечения депутатских полномочий назначен Государственным советником республики.

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Кузьма Спирин
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