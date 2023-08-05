Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

На 86-м году жизни скончался первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Трагическую новость сообщил в телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

"Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева. <…> До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда, мы много говорили о будущем Якутии, благополучии её жителей", — написал чиновник.

Михаил Николаев занимал пост президента Якутии с января 1992 по январь 2002 года. Также он являлся членом Совета Федерации первого и второго созыва. В декабре 2011 года был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от "Единой России". После истечения депутатских полномочий назначен Государственным советником республики.