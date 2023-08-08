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8 августа, 02:00

Натали Портман и изменивший ей супруг не смогли наладить отношения, их ждёт развод

Hollywood Life: Натали Портман разводится с мужем после 11-летнего брака

Актриса Натали Портман планирует развестись с мужем Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака из-за романа супруга на стороне. Об этом пишет Hollywood Life.

Пара пробовала исправить ситуацию, однако восстановить гармонию у них не получилось. Роман Мильпье был коротким, и он быстро осознал свою ошибку. Сейчас мужчина прилагает все усилия, чтобы вернуть супругу и сохранить семью.

Вытирала слёзы рукой: Натали Портман расплакалась на улице после измены мужа

Вытирала слёзы рукой: Натали Портман расплакалась на улице после измены мужа

Пока ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию. Портман всегда старалась держать свою личную жизнь в тайне, поэтому от 42-летней актрисы комментарии вряд ли последуют.

Ранее сообщалось, что Мария Погребняк через суд потребовала развода с бывшим футболистом "Зенита" и "Штутгарта" Павлом Погребняком. Лайф рассказывал о причинах громкого развода одной из самых крепких пар в спортивном мире после 17 лет брака.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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