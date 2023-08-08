Натали Портман и изменивший ей супруг не смогли наладить отношения, их ждёт развод

Актриса Натали Портман планирует развестись с мужем Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака из-за романа супруга на стороне. Об этом пишет Hollywood Life.

Пара пробовала исправить ситуацию, однако восстановить гармонию у них не получилось. Роман Мильпье был коротким, и он быстро осознал свою ошибку. Сейчас мужчина прилагает все усилия, чтобы вернуть супругу и сохранить семью.

Пока ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию. Портман всегда старалась держать свою личную жизнь в тайне, поэтому от 42-летней актрисы комментарии вряд ли последуют.