Вытирала слёзы рукой: Натали Портман расплакалась на улице после измены мужа

Появились грустные кадры с прогулки голливудской актрисы Натали Портман и её мужа-хореографа Бенжамена Мильпье, который изменил ей с молодой француженкой Камиллой Этьен.

По данным инсайдера звёздного портала Us Weekly, Портман простила супругу предательство, назвав его измену случайной интрижкой, однако эмоции актрисы свидетельствуют об обратном. Папарацци удалось заснять, как звезда вытирает слёзы и прячет заплаканные глаза под тёмными очками. Сейчас, как утверждается, Мильпье делает всё возможное, чтобы Портман забыла о его измене.

"Они не расстались и пытаются уладить отношения. <…> Бенжамен любит Натали и их семью", — рассказал источник издания.

Экоактивистка Камиль Этьен, с которой супругу Портман приписывают интрижку. Фото © Instagram (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / graine_de_possible

Отметим, что недавно папарацци застукали Мильпье за поцелуями с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен во Франции. В это время звёздная жена танцора каталась по миру с промотуром нового фильма. За хореографа 42-летняя Портман вышла замуж в 2012 году, пара воспитывает двоих детей.

Натали Портман — американская актриса израильского происхождения. Широко известна благодаря участию в фильмах "Леон", "Близость", "V — значит вендетта", "Чёрный лебедь", трилогии-приквелу к киноэпопее "Звёздные войны".