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4 августа, 15:00

Экстрасенс назвала 4 способа, как разбогатеть с помощью секса и не скатиться в эскорт

Чтобы ответить на вопрос о том, как связаны денежный поток и сексуальная энергия, нужно понимать, как устроена энергетика человека в целом. Разобраться в этом Лайфу помогла экстрасенс и бизнес-психолог Алия Лобанова.

<p>Как связана энергия денег с сексом: четыре правила, чтобы разбогатеть. Фото © Shutterstock</p>

Как связана энергия денег с сексом: четыре правила, чтобы разбогатеть. Фото © Shutterstock

Энергия денег и энергия секса, по словам эксперта, — это примерно одна и та же энергия. Наша сексуальность — это не столько про интим, сколько про отношение к нему и жизни. Развитый в этом плане человек умеет себя подать так, чтобы рядом с ним захотелось находиться, общаться, одаривать его. Сексуальность — это умение не только хотеть искренне и сильно, но и получать от желаемого неимоверное удовольствие. То же самое справедливо и в отношении денег. Мало просто обладать ими, важно уметь получать от богатства пользу и удовольствие.

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Высокий уровень сексуальной энергии говорит о таком же жизненном потенциале в целом и финансовом в частности. Верна и обратная связь: люди, умеющие зарабатывать, имеют более высокую сексуальную привлекательность. И деньги, и секс — инструменты, дающие нам возможность жить той жизнью, которая нам нравится. И деньги, и секс — это способ обмениваться энергией с другими.

Алия Лобанова — экстрасенс, бизнес-психолог

По словам экстрасенса и бизнес-психолога Алии Лобановой, если связь между деньгами и сексуальностью так очевидна, как это может помочь разбогатеть? Рассказываем все полезные для этого лайфхаки без намёков на эскорт.

1. Начните проявлять инициативу.

Как разбудить в себе возможность много зарабатывать и при чём тут секс. Фото © Shutterstock

Как разбудить в себе возможность много зарабатывать и при чём тут секс. Фото © Shutterstock

Умение это делать — одно из важнейших качеств успешного человека. Мнение о том, что инициативу в сексе должен проявлять исключительно мужчина, давно устарело. Сейчас ведёт тот, кто хочет и умеет добиваться большего.

2. Избавьтесь от негативных убеждений.

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Часто именно они блокируют доступ к желанным целям. Это можно наглядно увидеть, если выписать на лист бумаги негативные убеждения про деньги или секс, а потом слова "деньги" и "секс" просто поменять местами.

Алия Лобанова — экстрасенс, бизнес-психолог

Экстрасенс продолжает: упражнение помогает понять, где именно стоит блок и над чем надо работать. Например, часто убеждение о том, что вы недостойны больших денег, идёт в паре с мнением, что секс — это что-то предосудительное. Выкинув подобное убеждение из головы, вы перестанете стесняться себя, личных желаний. В том числе, утверждает эксперт, желаний проявить себя и доказать, что вы достойны большего. Во всех сферах жизни.

3. Разрешите себе желать большего

Волшебные ритуалы, которые помогут привлечь к себе много денег и секса. Фото © Shutterstock

Волшебные ритуалы, которые помогут привлечь к себе много денег и секса. Фото © Shutterstock

Если ваши финансовые желания относительно скромны, говорит бизнес-психолог Алия Лобанова, то все деньги, приходящие сверх "нормы", будут уходить на непредвиденные траты, ненужные расходы, неудачные вложения и т.д. "Научитесь тратить деньги на себя, не испытывая при этом угрызений совести. Начните получать удовольствие от того, как вы распоряжаетесь своими деньгами. Приучите себя проговаривать свои потребности без стеснения", говорит экстрасенс.

Это сослужит вам хорошую службу и в сексе, и в зарабатывании денег: если вы точно знаете, сколько хотите получать за свою работу, это не позволит вам терять время на малоперспективной и малооплачиваемой должности.

4. Восстановите связь со своим телом.

Чем лучше ваша связь с телом, тем раскрепощённее вы будете в сексе, а следовательно, тем более творческим и необычным будет ваш подход к зарабатыванию денег.

Алия Лобанова

Экстрасенс, бизнес-психолог

<p>Чем лучше ваша связь с телом, тем раскрепощённее вы будете в сексе, а следовательно, тем более творческим и необычным будет ваш подход к зарабатыванию денег.</p>
<p>Чем лучше ваша связь с телом, тем раскрепощённее вы будете в сексе, а следовательно, тем более творческим и необычным будет ваш подход к зарабатыванию денег.</p>

Эксперт уточняет: для восстановления связи с телом подойдут любые телесные практики — танцы, йога, медитации и т.д. Не бойтесь экспериментировать, изучать себя, искать то, что даёт вам удовольствие. Всё это поможет разбудить сексуальность, а вместе с ней придут и деньги.

"Мудрость городского шика": 10 лучших уроков из "Секса в большом городе", по которым мы учились жить

"Мудрость городского шика": 10 лучших уроков из "Секса в большом городе", по которым мы учились жить

Ольга Годуненко
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