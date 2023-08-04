Экстрасенс назвала 4 способа, как разбогатеть с помощью секса и не скатиться в эскорт

Энергия денег и энергия секса, по словам эксперта, — это примерно одна и та же энергия. Наша сексуальность — это не столько про интим, сколько про отношение к нему и жизни. Развитый в этом плане человек умеет себя подать так, чтобы рядом с ним захотелось находиться, общаться, одаривать его. Сексуальность — это умение не только хотеть искренне и сильно, но и получать от желаемого неимоверное удовольствие. То же самое справедливо и в отношении денег. Мало просто обладать ими, важно уметь получать от богатства пользу и удовольствие.

Высокий уровень сексуальной энергии говорит о таком же жизненном потенциале в целом и финансовом в частности. Верна и обратная связь: люди, умеющие зарабатывать, имеют более высокую сексуальную привлекательность. И деньги, и секс — инструменты, дающие нам возможность жить той жизнью, которая нам нравится. И деньги, и секс — это способ обмениваться энергией с другими. Алия Лобанова — экстрасенс, бизнес-психолог

По словам экстрасенса и бизнес-психолога Алии Лобановой, если связь между деньгами и сексуальностью так очевидна, как это может помочь разбогатеть? Рассказываем все полезные для этого лайфхаки без намёков на эскорт.

1. Начните проявлять инициативу.

Как разбудить в себе возможность много зарабатывать и при чём тут секс. Фото © Shutterstock

Умение это делать — одно из важнейших качеств успешного человека. Мнение о том, что инициативу в сексе должен проявлять исключительно мужчина, давно устарело. Сейчас ведёт тот, кто хочет и умеет добиваться большего.

2. Избавьтесь от негативных убеждений.

Часто именно они блокируют доступ к желанным целям. Это можно наглядно увидеть, если выписать на лист бумаги негативные убеждения про деньги или секс, а потом слова "деньги" и "секс" просто поменять местами. Алия Лобанова — экстрасенс, бизнес-психолог

Экстрасенс продолжает: упражнение помогает понять, где именно стоит блок и над чем надо работать. Например, часто убеждение о том, что вы недостойны больших денег, идёт в паре с мнением, что секс — это что-то предосудительное. Выкинув подобное убеждение из головы, вы перестанете стесняться себя, личных желаний. В том числе, утверждает эксперт, желаний проявить себя и доказать, что вы достойны большего. Во всех сферах жизни.

3. Разрешите себе желать большего

Волшебные ритуалы, которые помогут привлечь к себе много денег и секса. Фото © Shutterstock

Если ваши финансовые желания относительно скромны, говорит бизнес-психолог Алия Лобанова, то все деньги, приходящие сверх "нормы", будут уходить на непредвиденные траты, ненужные расходы, неудачные вложения и т.д. "Научитесь тратить деньги на себя, не испытывая при этом угрызений совести. Начните получать удовольствие от того, как вы распоряжаетесь своими деньгами. Приучите себя проговаривать свои потребности без стеснения", — говорит экстрасенс.

Это сослужит вам хорошую службу и в сексе, и в зарабатывании денег: если вы точно знаете, сколько хотите получать за свою работу, это не позволит вам терять время на малоперспективной и малооплачиваемой должности.

4. Восстановите связь со своим телом.

Чем лучше ваша связь с телом, тем раскрепощённее вы будете в сексе, а следовательно, тем более творческим и необычным будет ваш подход к зарабатыванию денег. Алия Лобанова Экстрасенс, бизнес-психолог