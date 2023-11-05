Вот что будет, если пользоваться одними и теми же вещами много лет: 10 фото до и после

"Одна и та же модель. Одна разница — больше шести тысяч часов тяжёлой работы", — bobnoga.

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"Новый блокнот и тот, которым я пользуюсь где-то больше полугода", — hutch01.

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"Медиатор, который я использую, в сравнении с совершенно новым", — _stylz_.

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"Мягкая игрушка из детства и точно такая же новая", — пользователь Reddit.

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"Новый сменный фильтр и тот, что простоял в домашней системе очистки воды полгода", — Пользователь Reddit.

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"Разница между совершенно новым ботинком и тем, что я год пользовался, работая электриком", — The-Grand-Wazoo.

Фото © Reddit / The-Grand-Wazoo

"Разница между новым плеером и тем, что каждый день использовался в начале десятых", — themuppet95.

Фото © Reddit / themuppet95

"Проволочная щётка, которой я пользовался 3,5 года, по сравнению с совершенно новой", — AusiiM.

Фото © Reddit / AusiiM

"Старая клавиатура, которой пользовались, и та, что пролежала всё это время в коробке", — jon-in-tha-hood.

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"Кроксы, которые я носил 6 лет, по сравнению с новенькой парой", — procrastinatador.