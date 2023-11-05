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4 ноября, 23:04

Вернувшейся из Израиля Пугачёвой дали дельный совет

Обозреватель Ревнивцев: Пугачёва должна извиниться и скинуть ядовитый образ 90-х

<p>Певица Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey</p>

Певица Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алле Пугачёвой необходимо извиниться за свои поступки, скинув с плеч ядовитый образ девяностых. Такой совет певице дал обозреватель "Царьграда" Андрей Ревнивцев.

Он оценил образ вернувшейся в Россию Примадонны и подчеркнул, что певица приехала в одиночестве — без детей и мужа-иноагента. Была скромно одета в белое пальто и кепку, а встретил её только водитель Rolls-Royce.

Пугачёва приехала в особняк в деревне Грязь на своём Rolls-Royce Phantom. Видео © t.me / SHOT

Обозреватель подчеркнул, что многие зря сравнивают камбэк Пугачёвой с возвращением артиста Александра Вертинского. Дело в том, что тому в итоге пришлось много лет умолять пустить его в страну, а позже он давал по двести концертов в год. Обозреватель сообщил, что таких жертв от Пугачёвой никто не ждёт, но она должна принести деятельное извинение.

"Мы не предлагаем Алле Борисовне поступать так же. Ведь если Вертинского с радостью принимали в госпиталях, то к появлению там Пугачёвой раненые отнесутся как к галлюцинации. Однако если "примадонна" всё-таки решит извиниться, то пусть это извинение будет деятельное. Таким образом, она, возможно, скинет с плеч ядовитый образ 1990-х", — сообщил Ревнивцев.
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Напомним, что Пугачёва 3 ноября вернулась в Россию, въехав через Псковскую область. Поначалу она посетила свой замок в Грязи, а на следующий день, предположительно, заехала в известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны объяснили: она приехала составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с её детьми.

Анатолий Симоненко
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