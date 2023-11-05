Вернувшейся из Израиля Пугачёвой дали дельный совет

Алле Пугачёвой необходимо извиниться за свои поступки, скинув с плеч ядовитый образ девяностых. Такой совет певице дал обозреватель "Царьграда" Андрей Ревнивцев.

Он оценил образ вернувшейся в Россию Примадонны и подчеркнул, что певица приехала в одиночестве — без детей и мужа-иноагента. Была скромно одета в белое пальто и кепку, а встретил её только водитель Rolls-Royce.

Пугачёва приехала в особняк в деревне Грязь на своём Rolls-Royce Phantom. Видео © t.me / SHOT

Обозреватель подчеркнул, что многие зря сравнивают камбэк Пугачёвой с возвращением артиста Александра Вертинского. Дело в том, что тому в итоге пришлось много лет умолять пустить его в страну, а позже он давал по двести концертов в год. Обозреватель сообщил, что таких жертв от Пугачёвой никто не ждёт, но она должна принести деятельное извинение.

"Мы не предлагаем Алле Борисовне поступать так же. Ведь если Вертинского с радостью принимали в госпиталях, то к появлению там Пугачёвой раненые отнесутся как к галлюцинации. Однако если "примадонна" всё-таки решит извиниться, то пусть это извинение будет деятельное. Таким образом, она, возможно, скинет с плеч ядовитый образ 1990-х", — сообщил Ревнивцев.