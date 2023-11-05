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4 ноября, 21:24

"Улики изъяли. Туфли и нейросеть": Цыганова сообщила о завершении обысков

Цыганова заявила о завершении обысков в доме и изъятии улик — туфель и нейросети

<p>Певица Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Певица Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В телеграм-канале певицы Вики Цыгановой появилось несколько странных публикаций. Так, в одной из них сообщалось о завершении обысков, в другом говорилось об изъятии туфель и нейросети в качестве улик.

"Всё закончилось. <…> Искали улики. Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику. Александра Пушкина", — гласят сообщения.

Ещё в одном неоднозначном сообщении было указано, что все комментарии о произошедшем последуют сегодня, 5 ноября, в обед, "на нашей кухне вместе с шаманом".

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Напомним, ранее в телеграм-канале певицы Вики Цыгановой появилось сообщение об обысках с кучей ошибок. По словам супруга артистки Вадима, оперативники якобы нагрянули из-за того, что "настучала Ксения Собчак".

Оксана Попова
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