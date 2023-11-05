"Улики изъяли. Туфли и нейросеть": Цыганова сообщила о завершении обысков
Цыганова заявила о завершении обысков в доме и изъятии улик — туфель и нейросети
Певица Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
В телеграм-канале певицы Вики Цыгановой появилось несколько странных публикаций. Так, в одной из них сообщалось о завершении обысков, в другом говорилось об изъятии туфель и нейросети в качестве улик.
"Всё закончилось. <…> Искали улики. Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику. Александра Пушкина", — гласят сообщения.
Ещё в одном неоднозначном сообщении было указано, что все комментарии о произошедшем последуют сегодня, 5 ноября, в обед, "на нашей кухне вместе с шаманом".
Напомним, ранее в телеграм-канале певицы Вики Цыгановой появилось сообщение об обысках с кучей ошибок. По словам супруга артистки Вадима, оперативники якобы нагрянули из-за того, что "настучала Ксения Собчак".