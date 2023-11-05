"Улики изъяли. Туфли и нейросеть": Цыганова сообщила о завершении обысков

В телеграм-канале певицы Вики Цыгановой появилось несколько странных публикаций. Так, в одной из них сообщалось о завершении обысков, в другом говорилось об изъятии туфель и нейросети в качестве улик.

"Всё закончилось. <…> Искали улики. Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику. Александра Пушкина", — гласят сообщения.

Ещё в одном неоднозначном сообщении было указано, что все комментарии о произошедшем последуют сегодня, 5 ноября, в обед, "на нашей кухне вместе с шаманом".