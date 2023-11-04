"Настучала сабчак. помогате": В телеграме Цыгановой появилось сообщение об обысках с кучей ошибок

В телеграм-канале певицы Вики Цыгановой появилось сообщение об обысках с кучей ошибок. По словам супруга артистки Вадима, оперативники якобы нагрянули из-за того, что "настучала Ксения Собчак". Какие-либо подробности произошедшего пока не известны.

Муж певицы Вики Цыгановой заявил, что в их дом пришли с обысками. Видео © Telegram / Виктория Цыганова

"Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать несколько звонков", — говорит Вадим Цыганов на видео.

Стоит отметить, что в подписи к опубликованной записи достаточно много ошибок. В частности, в некоторых словах пропущены буквы, а также имеются грамматические ошибки.

"пр шли с обыском. ищут настучала сабчак. помогате. номераа знаите. званите скарееее", — говорится в подписи к видео (орфография сохранена).

Ранее Лайф сообщал, что Вика Цыганова и её муж пришли на интервью к блогеру Юрию Дудю*. В нём супруги рассказали об отношении к спецоперации, религии, а также к некоторым российским знаменитостям. Спустя сутки после публикации Вика Цыганова заявила, что она с мужем не участвовала в интервью, а это всё якобы сгенерировала нейросеть. Кстати, Дудя* после выпуска с Цыгановами потребовали наказать за дискредитацию ВС РФ. В Генпрокуратуру с соответствующей просьбой обратился глава ФПБК Виталий Бородин. По его мнению, блогер-иноагент наговорил на видео лишнего.