10 фото дичи, что творят покупатели, за которую их никогда не простят работники магазинов

"Итак, сегодня покупатель пытался расплатиться этим", — Burn1at420.

Фото © Reddit / Burn1at420

"У нас в магазине есть опция "Забрать заказ на машине". Сейчас покупатель сделал заказ на 552 позиции, и мы должны собрать его за три минуты", — luskiloo6.

Фото © Reddit / luskiloo6

"Покупатель решил позавтракать в пролёте с туалетной бумагой. А самое ужасное — то, что он выбрал шоколадное молоко", — ihatedanielpelletier.

Фото © Reddit / ihatedanielpelletier

"Коллега нашла это в отделе вина. И да, это следы зубов", — guyfieriismyhero.

Фото © Reddit / guyfieriismyhero

"Ненавижу, когда люди просто бросают тележки с продуктами и уходят из магазина", — maichodo.

Фото © Reddit / maichodo

"За что? Просто за что?" — Malnurtured_Snay.

Фото © Reddit / Malnurtured_Snay

"Уважаемые покупатели, если вы видите работника магазина с такой тележкой, набитой продуктами, не походите к нему. Он собирает интернет-заказы, и ему вообще не до вас", — platinumace77.

Фото © Reddit / platinumace77

"Кто-то притащил манекен ребёнка из отдела с одеждой в холодильник с пиццей... Покупатели..." — _Darth_Malak_

Фото © Reddit / _Darth_Malak_

"Какой-то дурак вернул 14 бутылок смеси для питания новорождённых, потому что "в составе есть чипы", — M1keyM1ddleton.

Фото © Reddit / M1keyM1ddleton

"Боже, как я ненавижу людей", — StarLord145.