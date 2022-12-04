"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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4 декабря, 08:30

10 фото дичи, что творят покупатели, за которую их никогда не простят работники магазинов

Работа в продуктовом только кажется делом нехитрым. Но нам остаётся лишь представлять, каким самоконтролем нужно обладать продавцам, чтобы не сорваться на тупых покупателей. А ведь таких немало...

"Итак, сегодня покупатель пытался расплатиться этим", — Burn1at420.

Фото © Reddit / Burn1at420

Фото © Reddit / Burn1at420

"У нас в магазине есть опция "Забрать заказ на машине". Сейчас покупатель сделал заказ на 552 позиции, и мы должны собрать его за три минуты", — luskiloo6.

Фото © Reddit / luskiloo6

Фото © Reddit / luskiloo6

"Покупатель решил позавтракать в пролёте с туалетной бумагой. А самое ужасное — то, что он выбрал шоколадное молоко", — ihatedanielpelletier.

Фото © Reddit / ihatedanielpelletier

Фото © Reddit / ihatedanielpelletier

"Коллега нашла это в отделе вина. И да, это следы зубов", — guyfieriismyhero.

Фото © Reddit / guyfieriismyhero

Фото © Reddit / guyfieriismyhero

"Ненавижу, когда люди просто бросают тележки с продуктами и уходят из магазина", — maichodo.

Фото © Reddit / maichodo

Фото © Reddit / maichodo

"За что? Просто за что?" Malnurtured_Snay.

Фото © Reddit / Malnurtured_Snay

Фото © Reddit / Malnurtured_Snay

"Уважаемые покупатели, если вы видите работника магазина с такой тележкой, набитой продуктами, не походите к нему. Он собирает интернет-заказы, и ему вообще не до вас", — platinumace77.

Фото © Reddit / platinumace77

Фото © Reddit / platinumace77

"Кто-то притащил манекен ребёнка из отдела с одеждой в холодильник с пиццей... Покупатели..." _Darth_Malak_

Фото © Reddit / _Darth_Malak_

Фото © Reddit / _Darth_Malak_

"Какой-то дурак вернул 14 бутылок смеси для питания новорождённых, потому что "в составе есть чипы", — M1keyM1ddleton.

Фото © Reddit / M1keyM1ddleton

Фото © Reddit / M1keyM1ddleton

"Боже, как я ненавижу людей", — StarLord145.

Фото © Reddit / StarLord145

Фото © Reddit / StarLord145

10 фотопровалов людей, которые теперь знают, что испортить жизнь может даже самая малость

10 фотопровалов людей, которые теперь знают, что испортить жизнь может даже самая малость

Обложка ©

Reddit / guyfieriismyhero, _Darth_Malak_

Сергей Трофимов

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