10 фото дичи, что творят покупатели, за которую их никогда не простят работники магазинов
Работа в продуктовом только кажется делом нехитрым. Но нам остаётся лишь представлять, каким самоконтролем нужно обладать продавцам, чтобы не сорваться на тупых покупателей. А ведь таких немало...
"Итак, сегодня покупатель пытался расплатиться этим", — Burn1at420.
Фото © Reddit / Burn1at420
"У нас в магазине есть опция "Забрать заказ на машине". Сейчас покупатель сделал заказ на 552 позиции, и мы должны собрать его за три минуты", — luskiloo6.
Фото © Reddit / luskiloo6
"Покупатель решил позавтракать в пролёте с туалетной бумагой. А самое ужасное — то, что он выбрал шоколадное молоко", — ihatedanielpelletier.
Фото © Reddit / ihatedanielpelletier
"Коллега нашла это в отделе вина. И да, это следы зубов", — guyfieriismyhero.
Фото © Reddit / guyfieriismyhero
"Ненавижу, когда люди просто бросают тележки с продуктами и уходят из магазина", — maichodo.
Фото © Reddit / maichodo
"За что? Просто за что?" — Malnurtured_Snay.
Фото © Reddit / Malnurtured_Snay
"Уважаемые покупатели, если вы видите работника магазина с такой тележкой, набитой продуктами, не походите к нему. Он собирает интернет-заказы, и ему вообще не до вас", — platinumace77.
Фото © Reddit / platinumace77
"Кто-то притащил манекен ребёнка из отдела с одеждой в холодильник с пиццей... Покупатели..." — _Darth_Malak_
Фото © Reddit / _Darth_Malak_
"Какой-то дурак вернул 14 бутылок смеси для питания новорождённых, потому что "в составе есть чипы", — M1keyM1ddleton.
Фото © Reddit / M1keyM1ddleton
"Боже, как я ненавижу людей", — StarLord145.
Фото © Reddit / StarLord145
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Reddit / guyfieriismyhero, _Darth_Malak_