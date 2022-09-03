10 фотопровалов людей, которые теперь знают, что испортить жизнь может даже самая малость
Один крошечный момент может перевернуть всю жизнь с ног на голову... ну, или хотя бы свести на нет все старания. Собрали 10 случаев, когда судьба попортила людям все планы.
"Этот парень минут 15 снимал пейзаж из окна автобуса, прежде чем понял, что не нажал на запись", — xdylanxfrommyspace.
Фото © Reddit / xdylanxfrommyspace
"Уж не думала, что меня с моими фейковыми зубами разоблачат на вечеринке", — kf456.
Фото © Reddit / kf456
"Жена сказала измерить дверь. Ответил, что все двери одинакового размера", — BlahMehUgh.
Фото © Reddit / BlahMehUgh
"Если вы думали, что курить на заправках — плохая идея, посмотрите на это", — Xplosiv27.
Фото © Reddit / Xplosiv27
"Мой первый урок в качестве учителя вот-вот начнётся. Все записи — на ноутбуке... который решил обновить ПО", — Tangoxx.
Фото © Reddit / Tangoxx
"Потратил два часа на то, чтобы прикрепить вешалки для одежды у мамы в прачечной. Только что понял, что шкаф слева теперь не открывается...", — ThicccAsThief.
Фото © Reddit / ThicccAsThief
"Потерял бумажник. Три дня искал, сломя голову, в итоге перевыпустил все карты — и тут...", — dragonboy2734.
Фото © Reddit / dragonboy2734
"Она выпросила моё место, чтобы посидеть у окна. Что ж...", — Fsf89.
Фото © Reddit / Fsf89
"На Хэллоуин пришла в офис в костюме банана. Я была единственной, кто вообще нарядился", — Srob87.
Фото © Reddit / Srob87
"Это была последняя капсула кофе с моим любимым вкусом. Но не заметила одного момента: налила я его в кружку, в которой промываю кисточки", — kermass.
Фото © Reddit / kermass