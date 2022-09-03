10 фотопровалов людей, которые теперь знают, что испортить жизнь может даже самая малость

"Этот парень минут 15 снимал пейзаж из окна автобуса, прежде чем понял, что не нажал на запись", — xdylanxfrommyspace.

Фото © Reddit / xdylanxfrommyspace

"Уж не думала, что меня с моими фейковыми зубами разоблачат на вечеринке", — kf456.

Фото © Reddit / kf456

"Жена сказала измерить дверь. Ответил, что все двери одинакового размера", — BlahMehUgh.

Фото © Reddit / BlahMehUgh

"Если вы думали, что курить на заправках — плохая идея, посмотрите на это", — Xplosiv27.

Фото © Reddit / Xplosiv27

"Мой первый урок в качестве учителя вот-вот начнётся. Все записи — на ноутбуке... который решил обновить ПО", — Tangoxx.

Фото © Reddit / Tangoxx

"Потратил два часа на то, чтобы прикрепить вешалки для одежды у мамы в прачечной. Только что понял, что шкаф слева теперь не открывается...", — ThicccAsThief.

Фото © Reddit / ThicccAsThief

"Потерял бумажник. Три дня искал, сломя голову, в итоге перевыпустил все карты — и тут...", — dragonboy2734.

Фото © Reddit / dragonboy2734

"Она выпросила моё место, чтобы посидеть у окна. Что ж...", — Fsf89.

Фото © Reddit / Fsf89

"На Хэллоуин пришла в офис в костюме банана. Я была единственной, кто вообще нарядился", — Srob87.

Фото © Reddit / Srob87

"Это была последняя капсула кофе с моим любимым вкусом. Но не заметила одного момента: налила я его в кружку, в которой промываю кисточки", — kermass.