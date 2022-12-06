Россия за 11 месяцев нарастила добычу нефти до 488 млн тонн

За последние одиннадцать месяцев этого года Россия нарастила добычу нефти на 2,2%. Как рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, показатели составили 488 миллионов тонн.

Европа ввела запрет на импорт нефти из России, а заодно и потолок цен

Как рассказывал Лайф, Правительство РФ продумывает механизм запрета на введение потолка цен. Как заявил вице-премьер Александр Новак, Россия не будет поставлять топливо в государства, которые прибегнут к таким мерам.