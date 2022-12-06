Россия за 11 месяцев нарастила добычу нефти до 488 млн тонн
Новак: Россия за 11 месяцев нарастила добычу нефти до 488 млн тонн
За последние одиннадцать месяцев этого года Россия нарастила добычу нефти на 2,2%. Как рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, показатели составили 488 миллионов тонн.
"488 [млн тонн] за 11 месяцев", — сообщил Новак.
Как рассказывал Лайф, Правительство РФ продумывает механизм запрета на введение потолка цен. Как заявил вице-премьер Александр Новак, Россия не будет поставлять топливо в государства, которые прибегнут к таким мерам.
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