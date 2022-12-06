Шойгу назвал главную задачу для военных ВС РФ в новом году
Шойгу: Рост профессионализма военных ВС РФ станет главной задачей в новом учебном году
1 декабря в Вооружённых силах РФ начался новый учебный год, и главный упор будет сделан на повышение профессионализма всех категорий военнослужащих с учётом опыта проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в ведомстве.
"Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учётом опыта проведения специальной военной операции. Выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учёбы и обеспечить способность войск решать все поставленные перед нами задачи", — отметил министр.
А ранее Сергей Шойгу рассказывал, что российские военные в ходе проведения специальной военной операции тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии, прежде всего с применением разведывательно-ударных огневых комплексов с беспилотниками.
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