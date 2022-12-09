В Кремле вспомнили давние слова Путина о Минских соглашениях, комментируя интервью Меркель
Песков: Путин говорил, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения
Президент России Владимир Путин говорил, что власти Украины не хотят исполнять Минские соглашения. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что данные договорённости были подписаны с целью дать Киеву время.
"Я верю в искренность и мудрость президента РФ Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять Минские обязательства, и он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас", — сказал представитель Кремля в эфире "Первого канала".
Лайф писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны.
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