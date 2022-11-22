Ляйсан Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Павлом Волей

Известная российская телеведущая Ляйсан Утяшева прокомментировала в телеграм-канале слухи о разводе с резидентом Comedy Club Павлом Волей. Она отметила, что Сети распространяют непроверенную информацию о её личной жизни.

"Комментарии вообще — вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всём, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала. К счастью, в обратную сторону он тоже работает... читайте по губам: у нас всё хорошо", — написала спортсменка.