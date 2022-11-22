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22 ноября, 17:03

Ляйсан Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Павлом Волей

Известная российская телеведущая Ляйсан Утяшева прокомментировала в телеграм-канале слухи о разводе с резидентом Comedy Club Павлом Волей. Она отметила, что Сети распространяют непроверенную информацию о её личной жизни.

"Комментарии вообще — вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всём, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала. К счастью, в обратную сторону он тоже работает... читайте по губам: у нас всё хорошо", — написала спортсменка.

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Лайф рассказывал, что Ляйсан Утяшева поделилась своей историей домашнего насилия из детства. Её отец хоть и не был алкоголиком, но часто бил девушку, срывая на дочери злость.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Шандрыголов

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