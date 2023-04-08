ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 11:19

Генерал-майор ФСБ усомнился в подлинности слитых документов Пентагона по Украине

Генерал-майор ФСБ Михайлов: Утечка данных по ВСУ была нужна для дезинформации

Утечку секретных данных по Украине могли допустить специально, чтобы вбросить дезинформацию. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с телеканалом "Звезда".

"Иногда даже сливают в расчёте на то, что лохи на это поведутся. Я думаю, что эта информация требует перепроверки", — сказал он.

По его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что слитые документы по Украине подлинные, хотя оснований полагать обратное тоже нет. Противник никогда не раскроет, где, когда и какими силами собирается атаковать. Михайлов также добавил, что помимо чужих данных, которые сливаются, в России добывается определёнными службами своя информация.

В Сеть утекли новые "секретные документы" США по Украине и не только

В Сеть утекли новые "секретные документы" США по Украине и не только

Напомним, ранее газета New York Times узнала, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных и назвали их фотошопом. Тем не менее Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Обложка ©

Wikipedia

Светлана Оперук
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров