Генерал-майор ФСБ усомнился в подлинности слитых документов Пентагона по Украине

Утечку секретных данных по Украине могли допустить специально, чтобы вбросить дезинформацию. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с телеканалом "Звезда".

"Иногда даже сливают в расчёте на то, что лохи на это поведутся. Я думаю, что эта информация требует перепроверки", — сказал он.