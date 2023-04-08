Генерал-майор ФСБ усомнился в подлинности слитых документов Пентагона по Украине
Генерал-майор ФСБ Михайлов: Утечка данных по ВСУ была нужна для дезинформации
Утечку секретных данных по Украине могли допустить специально, чтобы вбросить дезинформацию. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с телеканалом "Звезда".
"Иногда даже сливают в расчёте на то, что лохи на это поведутся. Я думаю, что эта информация требует перепроверки", — сказал он.
По его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что слитые документы по Украине подлинные, хотя оснований полагать обратное тоже нет. Противник никогда не раскроет, где, когда и какими силами собирается атаковать. Михайлов также добавил, что помимо чужих данных, которые сливаются, в России добывается определёнными службами своя информация.
Напомним, ранее газета New York Times узнала, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных и назвали их фотошопом. Тем не менее Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки верховного главнокомандующего.