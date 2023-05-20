Захарова назвала "имитацией правового поведения" решение США по F-16 для Киева

Условия США о поставках Украине истребителей F-16 являются имитацией правового поведения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с телеканалом "Звезда".

"Безусловно, это имитация какого-то правового поведения. Никакого международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет. Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления", — сказала дипломат.