Захарова назвала "имитацией правового поведения" решение США по F-16 для Киева
Условия США о поставках Украине истребителей F-16 являются имитацией правового поведения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с телеканалом "Звезда".
"Безусловно, это имитация какого-то правового поведения. Никакого международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет. Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления", — сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что США, делая подобные заявление, вводят намеренно в заблуждение. По её словам, американские власти снова подтасовывают данные с целью реализации собственных целей и задач под видом псевдогуманитарного начала. Вашингтон ведёт гибридную войну, продолжила дипломат, против России, используя территорию и народ Украины в своих целях.
Напомним, накануне стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. В ближайшие месяцы будут определены сроки поставок. При этом в США якобы выдвинули условие Киеву: самолёты передадут, если ВСУ не будут наносить удары по территории России.
Vk / МИД России