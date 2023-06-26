В Германии объяснили, почему Киеву не стоит ждать от страны истребителей F-16
Spiegel: Писториус объяснил отказ поставлять Киеву истребители F-16 их отсутствием
Киев не получит от Берлина истребители F-16, несмотря на многочисленные и усердные запросы Украины. Как напомнил глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус, у Германии этих самолётов просто нет.
"На данный момент мы не в первых рядах. Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16", — приводит его слова журнал Der Spiegel.
Киев всё ещё надеется получить истребители от Берлина, несмотря на многочисленные объяснения и отказы немецкой стороны. Ещё в мае канцлер Олаф Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 Киеву и сообщил, что таких самолётов у страны нет. Берлин также отказывается поставлять Киеву ракеты Taurus, несмотря на буквально выпрашивание со стороны украинских властей. Эти снаряды, которые могут долететь до Москвы, предназначены для F-16.
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