В Германии объяснили, почему Киеву не стоит ждать от страны истребителей F-16

Киев не получит от Берлина истребители F-16, несмотря на многочисленные и усердные запросы Украины. Как напомнил глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус, у Германии этих самолётов просто нет.

"На данный момент мы не в первых рядах. Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16", — приводит его слова журнал Der Spiegel.