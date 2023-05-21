Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке F-16 Киеву

Возможное участие Германии в поставках истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Как напомнил канцлер страны Олаф Шольц, у Берлина данного вида самолётов просто нет. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах саммита "Группы семи" (G7) в японской Хиросиме.