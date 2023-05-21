Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке F-16 Киеву
Шольц: Участие Германии в возможной поставке F-16 на Украину не обсуждается
Возможное участие Германии в поставках истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Как напомнил канцлер страны Олаф Шольц, у Берлина данного вида самолётов просто нет. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах саммита "Группы семи" (G7) в японской Хиросиме.
"Всем известно, что у нас нет даже таких самолётов", — пояснил Шольц.
Напомним, накануне стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. В ближайшие месяцы будут определены сроки поставок. При этом в США якобы выдвинули условие Киеву: самолёты передадут, если ВСУ не будут наносить удары по территории России.
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