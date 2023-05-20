Россия будет сбивать F-16, если Украина задействует истребители в районе российской специальной военной операции (СВО). Таким образом, репутация американских истребителей рискует серьёзно пострадать. Об этом говорится в публикации Military Watch Magazine.

"Есть риск получения технологий F-16 россиянами. Существует и большая вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях. Это нанесёт значительный удар по престижу машины", — сказано в материале.