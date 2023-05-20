В США предсказали судьбу F-16 в зоне СВО
MWM: Россия будет сбивать F-16, если Киев задействует истребители в зоне СВО
Россия будет сбивать F-16, если Украина задействует истребители в районе российской специальной военной операции (СВО). Таким образом, репутация американских истребителей рискует серьёзно пострадать. Об этом говорится в публикации Military Watch Magazine.
"Есть риск получения технологий F-16 россиянами. Существует и большая вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях. Это нанесёт значительный удар по престижу машины", — сказано в материале.
Авторы пишут, что F-16 не способен бороться с Су-35, МиГ-31 и Су-57. Они также подчеркнули, что ликвидация истребителей сильно повысит престиж Военно-воздушных сил РФ и военно-промышленного комплекса России в целом. Тем более что недавно они вывели из строя лучший американский ЗРК Patriot.
Напомним, накануне стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. В ближайшие месяцы будут определены сроки поставок. При этом в США якобы выдвинули условие Киеву: самолёты передадут, если ВСУ не будут наносить удары по территории России.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ