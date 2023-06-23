В США предсказали крах цивилизации из-за поставок F-16 Украине

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс считает, что планы направить Украине истребители F-16 приблизят ядерную войну. Об этом он написал в материале, который опубликован на его сайте.

"Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России, привело к свержению правительств бывших советских республик и их использованию против Москвы, как в случае с Украиной, а также выразилось в различных провокационных действиях и военной пропаганде против России и её президента", — пишет бывший чиновник.

Робертс отметил, что главной ошибкой США стало то, что врагом Штатов стала не только Москва, но и Пекин, и Тегеран.