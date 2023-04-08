"Освистанный" в США профессор объяснил свой прогноз о крахе Украины

Профессор политической науки Университета Род-Айленда Николай Петро на экспертной конференции Bank of America заявил, что Украина потерпит крах, и возмутил этим некоторых участников мероприятия. Петро был не одним таким спикером, и BofA прервал онлайн-встречу по геополитике. Она должна была длиться два дня, однако из-за нашумевшего комментария и реакции на него BofA отменил три сессии, посвящённые санкциям Америки против России, а также отношениям между этими двумя странами. Это заставило Петро объяснить свою позицию. По его словам, речь в его выступлении шла о том, что Украина в результате российской военной спецоперации стала беднее, чем она была ранее.

"Я имел в виду, что конфликт отбросил Украину дальше, чем она была до него, когда она уже была самой бедной страной в Европе. Я указал автору материала о конференции из Financial Times, что есть разница между высказыванием в поддержку и анализом. Я высказывал анализ", — заявил РИА "Новости" Петро.

Он подчеркнул, что Украине придётся потратить довольно много времени, чтобы прийти в норму и привести в порядок свою экономику. Это даже может занять десятилетия. К тому же, по мнению эксперта, Украине придётся договариваться с русскоязычными жителями. Помимо этого Киеву нужно будет решить множество вопросов с Москвой, в том числе по границе. В противном случае Украина останется нищей и изолированной, подчеркнул профессор. Он добавил, что пока никто не ведёт разговоров о достижении этих целей, которые нужны Украине для выживания.