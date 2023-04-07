Конференцию Bank of Americа оборвали из-за "пророссийских" выступающих

Онлайн-конференцию по геополитике от Bank of Americа Securities, который является подразделением американского Bank of Americа, завершили досрочно. Причиной стали пророссийские высказываний некоторых приглашённых гостей. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на трёх участников встречи.

"Всё это больше напоминало Банк России, чем Bank of Americа. Всё мероприятие было в своей основе пророссийским", — сказал один из них.

Другой оценил атмосферу конференции как "жёстко антиукраинскую". На некоторых выступающих посыпались жалобы. В Bank of Americа газете подтвердили, что после инцидента представитель банка связывался с недовольными и просил у них извинения. При этом там заявили, что банк часто приглашает сторонних экспертов, которые выражают "весьма разнообразные мнения".

Так, нарекания вызвали заявления вице-президента Bank of Americа Securities по международным связям Дэниела Шинана. Тот якобы назвал президента Украины Владимира Зеленского мастером манипуляции". А профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро говорил, что "при любом сценарии Украина окажется самым главным проигравшим" из-за оттока населения и разрушения промышленной базы страны.