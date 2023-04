Конференцию Bank of Americа оборвали из-за "пророссийских" выступающих

Онлайн-конференцию по геополитике от Bank of Americа Securities, который является подразделением американского Bank of Americа, завершили досрочно. Причиной стали пророссийские высказываний некоторых приглашённых гостей. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на трёх участников встречи.