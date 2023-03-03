Житель Одессы получил условный срок за "пророссийский" разговор по телефону
Житель Одессы получил условный срок за то, что вёл "непатриотичные" телефонные разговоры. Об этом сообщает местное издание "Думская".
"К двум годам условно приговорили одессита, который вёл непатриотичные и антигосударственные разговоры по мобильному", — уточняет издание.
Основанием послужили аудиозаписи личных разговоров, полученных при прослушке телефона. В том числе там звучали фразы вроде "был бы мой дед жив, он бы сказал ... тут этот Бандера". Так как мужчина "раскаялся" в содеянном, Приморский суд Одессы не дал ему три года тюрьмы, изменив срок на условный.
А ещё судья составил для него список литературы, обязательной к прочтению. Там упомянуты такие книги как "Самостоятельная Украина" Николая Михновского, "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергея Плохия и "Разделение России" Юрия Липы.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для обеспечения безопасности России необходимо взять под контроль Одессу и Харьков.
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