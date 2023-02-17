Одесситка устроила скандал в кафе из-за русского меню, хозяевам пришлось выпроводить громкую гостью
В Одессе кафе отказалось обслуживать клиентку, требовавшую говорить с ней только на украинском
В одном из кафе Одессы посетительница устроила скандал из-за того, что с ней не стали говорить на украинском языке и подали русское меню. Хозяевам пришлось отказать ей в обслуживании и закрыть заведение, чтобы возмущённая гостья наконец ушла. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Клиентка требует меню на украинском языке в кафе Cafe de Flore в Одессе. Видео © t.me / TCH_channel
На опубликованном видео хозяин заведения отказывается говорить с клиенткой только на украинском, так как плохо владеет языком. Но гостья продолжает настаивать на своём и требует обращаться к ней только на мове и заменить меню на русском языке. В результате владелец говорит, что заведение закрывается, и только после этого девушка покидает кафе.
В комментариях под видео она написала, что подала заявление в полицию. Также возмущённая клиентка намерена проинформировать о происшествии языкового омбудсмена.
С 16 января 2021 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает переход всей сферы обслуживания на украинский язык.
Ранее Лайф писал, что бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о психических отклонениях у украинцев, называющих русский языком агрессоров. Также он заявил, что на самом деле украинцы — это русские.
t.me / TCH_channel