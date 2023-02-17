Одесситка устроила скандал в кафе из-за русского меню, хозяевам пришлось выпроводить громкую гостью

В одном из кафе Одессы посетительница устроила скандал из-за того, что с ней не стали говорить на украинском языке и подали русское меню. Хозяевам пришлось отказать ей в обслуживании и закрыть заведение, чтобы возмущённая гостья наконец ушла. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Клиентка требует меню на украинском языке в кафе Cafe de Flore в Одессе. Видео © t.me / TCH_channel

На опубликованном видео хозяин заведения отказывается говорить с клиенткой только на украинском, так как плохо владеет языком. Но гостья продолжает настаивать на своём и требует обращаться к ней только на мове и заменить меню на русском языке. В результате владелец говорит, что заведение закрывается, и только после этого девушка покидает кафе.

В комментариях под видео она написала, что подала заявление в полицию. Также возмущённая клиентка намерена проинформировать о происшествии языкового омбудсмена.