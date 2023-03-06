"Плачу цену за правду": Игрок немецкого клуба пожаловался на плохое отношение к нему из-за паспорта РФ

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который также является гражданином России, не попадает в состав на матчи немецкого "Ганновера" из-за наличия паспорта РФ и поддержки страны на чемпионате мира в Катаре. Об этом он рассказал в авторской колонке на Sports.ru.

"Причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин и который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену. <...> Так вот, за клуб я пока не играю — по не зависящим от меня причинам", — признался футболист.

Он был единственным футболистом с российским гражданством на турнире в Катаре, где сыграл два матча за сборную Камеруна в бутсах с флагом России. По словам футболиста, после этого его жизнь кардинально изменилась и он не сыграл ни одного официального матча за клуб.