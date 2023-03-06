"Плачу цену за правду": Игрок немецкого клуба пожаловался на плохое отношение к нему из-за паспорта РФ
Футболист Ондуа намекнул, что не попадает в состав "Ганновера" из-за пророссийской позиции
Полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа. Обложка © Getty Images / Elsa
Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который также является гражданином России, не попадает в состав на матчи немецкого "Ганновера" из-за наличия паспорта РФ и поддержки страны на чемпионате мира в Катаре. Об этом он рассказал в авторской колонке на Sports.ru.
"Причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин и который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену. <...> Так вот, за клуб я пока не играю — по не зависящим от меня причинам", — признался футболист.
Он был единственным футболистом с российским гражданством на турнире в Катаре, где сыграл два матча за сборную Камеруна в бутсах с флагом России. По словам футболиста, после этого его жизнь кардинально изменилась и он не сыграл ни одного официального матча за клуб.
Ранее Ондуа также рассказывал, что получал угрозы в соцсетях из-за того, что выходил на поле во время ЧМ в Катаре в бутсах с флагом РФ. Он признался, что в таких бутсах играет уже много лет и будет регулярно напоминать всем, что для него родными считаются две страны — Камерун и Россия, даже если это кому-то может не понравиться. По словам Ондуа, чемпионат мира в Катаре для него был крайне непростым.