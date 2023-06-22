В новом выпуске "Дайте сказать" военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, почему западные самолёты F-16 не станут чудо-оружием для Украины, напомнив о судьбе поставленных Киеву "Джавелинов".

Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, почему F-16 не станут для Украины "вундерваффе". Видео © LIFE

"Было "вундерваффе" (чудо-оружие. — Прим. Лайфа), которое называлось "Джавелин". Девочек называли "Джевелинами", потом появилось "вундерваффе" "Хаймарсы". Потом появились "вундерваффе" "Леопарды", теперь "вундерваффе" — F-16. Надо понимать, что они ничего не решат. То есть они их дадут. Возможно, дадут несколько десятков, но это тоже ничего не изменит", — рассказал Шурыгин.

Военный эксперт уверен, что это очередной "пропагандистский костыль", который украинские власти используют, чтобы как-то взбодрить население. Главным оружием России против распиаренных американских истребителей четвёртого поколения он назвал систему противовоздушной обороны (ПВО).

"Потому что при нашей системе ПВО, при которой мы уже вынесли 95% всего, что могло подниматься в воздух, при полном нашем нынешнем контроле воздуха, думать, что F-16 что-то там сделают... F-16 — самолёт хороший, прекрасный. Я сам офицер ПВО в прошлом, и я отлично понимаю все его сильные качества. Но я отлично понимаю, что в условиях той жёсткой системы ПВО, которая выстроена Россией, у него очень мало шансов", — заключил гость.