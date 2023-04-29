Lockheed Martin получила от Пентагона допзаказ на 126 истребителей F-35

Корпорация Lockheed Martin получила от Минобороны США контракт на 7,8 млрд долларов на производство 126 истребителей F-35 для ВС США и их союзников. Об этом сообщается в заявлении Пентагона.

В рамках реализации опциона к ранее заключённому контракту предполагается произвести 81 самолёт в модификации F-35A, 26 — F-35B и 19 — F-35C.

Контракт включает 77 самолётов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также истребители для Бельгии (4), Великобритании (7), Дании (3), Италии (9), Нидерландов (6), Польши (6), Финляндии (8) и Японии (6).