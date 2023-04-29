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29 апреля, 00:52

Lockheed Martin получила от Пентагона допзаказ на 126 истребителей F-35

Корпорация Lockheed Martin получила от Минобороны США контракт на 7,8 млрд долларов на производство 126 истребителей F-35 для ВС США и их союзников. Об этом сообщается в заявлении Пентагона.

В рамках реализации опциона к ранее заключённому контракту предполагается произвести 81 самолёт в модификации F-35A, 26 — F-35B и 19 — F-35C.

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Контракт включает 77 самолётов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также истребители для Бельгии (4), Великобритании (7), Дании (3), Италии (9), Нидерландов (6), Польши (6), Финляндии (8) и Японии (6).

Ранее Лайф писал, что истребителям F-16 предрекли незавидную судьбу на Украине. По словам военного аналитика Майкла Пека, многие аэродромы Незалежной слишком коротки, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.

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Юлия Коновалова
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