Госдеп США одобрил продажу Британии 768 управляемых ракет APKWS II
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании 768 управляемых ракет Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II). Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству США.
Стоимость сделки с сопутствующим оборудованием, запчастями, документацией и транспортировкой составляет 31,2 млн долларов.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Великобритании Advanced Precision Kill Weapon System II на оценочную сумму в 31,2 миллиона долларов", — отмечается в заявлении.
Агентство, которое находится в структуре Минобороны США, направило соответствующее уведомление в американский Конгресс.
Ранее Лайф писал, что Госдеп США одобрил продажу Польше 800 ракет Hellfire на 150 миллионов долларов. В случае одобрения основным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.