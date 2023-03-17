Госдеп США одобрил продажу Польше 800 ракет Hellfire на 150 миллионов долларов

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса "воздух – земля". Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству США. Стоимость ракет, которые применяются, в частности, с вертолётов и БПЛА, оценивается в 150 миллионов долларов.

Соответствующее уведомление направлено в Конгресс страны. В случае одобрения основным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin. Военные заверили, что продажа ракет не повредит боеготовности США, но будет способствовать модернизации ВС Польши и повышению возможностей их взаимодействия с американской армией.