"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 21:50

Госдеп США одобрил продажу Польше 800 ракет Hellfire на 150 миллионов долларов

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса "воздух – земля". Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству США. Стоимость ракет, которые применяются, в частности, с вертолётов и БПЛА, оценивается в 150 миллионов долларов.

Соответствующее уведомление направлено в Конгресс страны. В случае одобрения основным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin. Военные заверили, что продажа ракет не повредит боеготовности США, но будет способствовать модернизации ВС Польши и повышению возможностей их взаимодействия с американской армией.

"Россия — не Афганистан": Американский ветеран призвал не воевать за Украину

"Россия — не Афганистан": Американский ветеран призвал не воевать за Украину

Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине в ближайшие дни. Как указал глава государства, первая партия будет состоять из четырёх боевых самолётов.

Обложка ©

Wikipedia

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров