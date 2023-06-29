Нетаньяху объяснил, почему Израиль не хочет передавать Киеву ПРО "Железный купол"

Израиль против передачи Киеву системы противоракетной обороны "Железный купол", так как опасается, что ПРО попадёт в руки Ирана. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Если эта система попадёт в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности", — сказал он в интервью The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что Нетаньяху отверг призывы Запада присоединиться к усилиям по вооружению ВСУ.