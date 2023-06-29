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29 июня, 08:13

Нетаньяху объяснил, почему Израиль не хочет передавать Киеву ПРО "Железный купол"

Нетаньяху: Израиль опасается, что Иран получит ПРО "Железный купол" через Киев

Израиль против передачи Киеву системы противоракетной обороны "Железный купол", так как опасается, что ПРО попадёт в руки Ирана. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Если эта система попадёт в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности", — сказал он в интервью The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что Нетаньяху отверг призывы Запада присоединиться к усилиям по вооружению ВСУ.

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При этом ещё в феврале 2023 года Нетаньяху не исключал, что Израиль может поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол". При этом премьер добавил, что готов стать посредником на переговорах России и Украины, если получит соответствующее приглашение.

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ТАСС / ЕРА / RONEN ZVULUN / POOL

Александра Вишнякова
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