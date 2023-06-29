Нетаньяху объяснил, почему Израиль не хочет передавать Киеву ПРО "Железный купол"
Нетаньяху: Израиль опасается, что Иран получит ПРО "Железный купол" через Киев
Израиль против передачи Киеву системы противоракетной обороны "Железный купол", так как опасается, что ПРО попадёт в руки Ирана. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Если эта система попадёт в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности", — сказал он в интервью The Wall Street Journal.
Издание уточняет, что Нетаньяху отверг призывы Запада присоединиться к усилиям по вооружению ВСУ.
При этом ещё в феврале 2023 года Нетаньяху не исключал, что Израиль может поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол". При этом премьер добавил, что готов стать посредником на переговорах России и Украины, если получит соответствующее приглашение.
ТАСС / ЕРА / RONEN ZVULUN / POOL