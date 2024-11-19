«У нас не было ни одной ссоры»: Тимур Родригез и Екатерина Кабак похвастались отношениями
Родригез и Кабак признались, что чувствуют себя счастливыми вместе
Тимур Родригез и Екатерина Кабак. Обложка © VK / Тимур Родригез
Телеведущий Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак стали гостями нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ и рассказали о своих отношениях. Шоумен признался, что никогда не чувствовал себя таким счастливым и нашёл «своего человека». А его возлюбленная сообщила, что её мнение не изменилось, и она всё ещё очень довольна теми отношениями, которые есть между ними.
«Нам сложно понять, какой у нас сейчас период — конфетно-букетный или нет. Не важно, сколько времени прошло и сколько ещё пройдёт, но у нас не было ни одной ссоры», — поделился Родригез.
Телеведущий отметил, что Екатерина в отношениях даёт ему намного больше, чем он дарит ей. Шоумен также пожелал каждому найти своего человека и обрести счастье.
Ранее Родригез рассказал, что бросил жену по телефону, потому что захотел «принципиально других отношений». Пара была вместе 16 лет. С супругой певец познакомился в одном из ночных клубов Москвы, а уже спустя год отношений влюблённые поженились. В 2010 году у Анны и Тимура родился мальчик, которого назвали Мигель, а в 2014-м появился его брат — Даниэль. Новостью о разводе шоумен ошарашил поклонников в соцсетях.