«У нас не было ни одной ссоры»: Тимур Родригез и Екатерина Кабак похвастались отношениями

Телеведущий Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак стали гостями нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ и рассказали о своих отношениях. Шоумен признался, что никогда не чувствовал себя таким счастливым и нашёл «своего человека». А его возлюбленная сообщила, что её мнение не изменилось, и она всё ещё очень довольна теми отношениями, которые есть между ними.

«Нам сложно понять, какой у нас сейчас период — конфетно-букетный или нет. Не важно, сколько времени прошло и сколько ещё пройдёт, но у нас не было ни одной ссоры», — поделился Родригез.

Телеведущий отметил, что Екатерина в отношениях даёт ему намного больше, чем он дарит ей. Шоумен также пожелал каждому найти своего человека и обрести счастье.