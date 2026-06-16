Самый дорогой игрок РПЛ женился

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков женился. Его избранницей стала бывшая футболистка национальной команды Ирина Подшибякина.

21-летний игрок сообщил о свадьбе в своём Telegram-канале, опубликовав совместное фото с торжества. Снимок он подписал: «Наш день. Наша история. 16.06.2026».

Для Батракова этот год получился ярким не только в личной жизни. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в РПЛ, забив 13 мячей, и занял четвёртое место в общем списке снайперов чемпионата. В конце мая хавбек также стал самым дорогим футболистом Российской премьер-лиги по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в €28 млн.

Ирине Подшибякиной 30 лет. Сейчас она работает ведущей клубного YouTube-канала «Локомотива», а в 2017–2018 годах провела десять матчей за сборную России.

Ранее Артём Дзюба назвал Батракова лучшим молодым игроком завершившегося сезона РПЛ. В личном рейтинге форварда полузащитник «Локомотива» занял первое место среди главных открытий чемпионата.