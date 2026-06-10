Дзюба назвал лучшего молодого футболиста РПЛ: в топ-5 попали сразу два игрока «Акрона»

Российский футболист Артём Дзюба определился с собственной пятёркой сильнейших молодых игроков завершившегося сезона. Своим выбором он поделился в рамках опроса «Чемпионата», приуроченного к премии «Лучший молодой игрок Российской Премьер-Лиги».

На пятую строчку собеседник издания поставил армейца Кирилла Данилова. Четвёртое место досталось представителю «Рубина» Илье Рожкову. Тройку замкнул одноклубник Дзюбы Максим Болдырев, а на второй позиции расположился ещё один игрок тольяттинского клуба Дмитрий Пестряков.

Победителем в индивидуальном рейтинге спортсмена стал полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков. Именно его фамилия возглавила список претендентов.

Процедура голосования устроена так: наставники и капитаны клубов лиги называют пять имён из числа футболистов, которым на момент старта чемпионата был 21 год или меньше. При этом разрешается включать в анкету не более трёх представителей собственного коллектива. За первое место начисляют шесть очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — два, а замыкающий пятёрку получает один балл, после чего все оценки суммируются.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба в ближайшее время может заключить контракт с «Крыльями Советов». Самарское руководство рассчитывает на скорую адаптацию 37-летнего нападающего после выступлений за «Акрон» и его выигранную конкуренцию у местных форвардов, не забивавших в РПЛ больше пяти мячей за год.