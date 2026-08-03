«Локомотив» отказался продавать Батракова в турецкий «Галатасарай»

Московский «Локомотив» не стал рассматривать предложение о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Стамбульский клуб получил отрицательный ответ на свой запрос. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Интерес к 21-летнему футболисту проявил один из ведущих клубов Турции. Представители «Галатасарая» обратились к «железнодорожникам», чтобы узнать о возможных условиях сделки. В московской команде решили не начинать переговоры и сообщили о нежелании расставаться с игроком.

Турецкая сторона была готова предложить Батракову контракт с зарплатой около пяти миллионов евро в год. В нынешнем сезоне хавбек успел принять участие в двух матчах за «Локомотив». За это время он отметился одной результативной передачей. Ранее Батраков стал одним из самых заметных молодых игроков российского футбола, что привлекло внимание зарубежных клубов.

Ранее в стартовом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» — встреча на домашнем стадионе «железнодорожников» завершилась со счётом 1:1. Первым отличился Зелимхан Бакаев, который вывел хозяев вперёд уже на восьмой минуте. Избежать поражения гостям удалось ближе к финальному свистку — на 83-й минуте Эральд Максути восстановил равенство.