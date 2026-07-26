«Локомотив» и «Ахмат» разошлись со счётом 1:1 в первом туре РПЛ

Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» не смогли выявить сильнейшего в первом туре чемпионата России. Игра на поле «красно-зелёных» завершилась с ничьёй — 1:1.

Счёт в противостоянии был открыт уже на восьмой минуте встречи. Отличился полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев, поразивший ворота соперника точным ударом. Гости сумели переломить ход событий лишь под занавес основного времени. На 83-й минуте ответный мяч в активе грозненцев записал на свой счёт Эральд Максути, который сравнял цифры на табло.

Во втором туре железнодорожников ждёт выезд в Махачкалу — 1 августа они сыграют с местным «Динамо». Грозненцы днём позже примут на своей арене московский «Спартак».

Ранее Махачкалинское «Динамо» стартовало в новом сезоне РПЛ с выездной победы над воронежским «Факелом» со счётом 2:1, причём хозяева открыли счёт голом Якимова, но затем автогол Журавлёва сравнял положение, а победный мяч на 79-й минуте забил Сандрачук. Для «Факела» эта игра стала первой после возвращения в Премьер-лигу, куда команда вышла по итогам прошлого сезона, заняв второе место в Первой лиге.